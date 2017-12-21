長榮過勞航班 空姐大爆料…

今早10點左右長榮數十名空服員聚集桃園總公司門口，呼籲公司增加機上人力、改善過勞航班並增加外站休時。 （記者魏瑾筠攝）

2017-12-21 12:52

［記者魏瑾筠／桃園報導］今早長榮航空桃園總公司門口，聚集數十名空服員高舉標語、齊聲呼喊「我要飛安」、「不要過勞」、「落實2人1車」，呼籲公司增加機上人力，改善過勞航班並增加外站休時。

空服員指出，全球旅客增加，航空業前景看好，長榮航空也增加航線航點，而班機班班客滿導致工作強度增加，公司卻未增補相應人手，並給予員工足夠休息時間，連要落實2人1車（由兩名空服員執行一台餐車）服務都有困難，並表明上月22日芝加哥航班亂流事件，導致多名空服員受傷，就與機上人力不足有關。

針對增加外站休時要求，空服員指出，目前長榮航空過勞航班分為瀕臨法定超時時數12小時航班及工作強度太疲的航班2種，前者如台北金邊、高雄東京、台北北京，時常因為delay或氣候等因素超時，而過去台北北京曾被桃園市勞動局勞檢違法；後者則包含台北東京、台北布里斯本及明年開始的台北舊金山航班，這些航班外站休息時數都在法定最低邊緣，扣除等待海關查驗、往返飯店交通、服勤前著裝準備等，實際休息根本未達最低標準，不足以讓正常人體調整時差、復原熬夜飛航至外站的疲累。

空服員表示，組員時常在失眠、休息不足的情況下，服勤回程航班，不但嚴重影響飛安，更無法提供完善的服務予乘客，但屢次陳情卻沒有結果，呼籲公司應立即增加機上人力，提高滿派員額，落實兩人一車並改善過勞航班，增加外站休時。

針對今日空服員在總公司陳情，長榮公司回應，長榮空服員辛勞程度已逐年遞減，且機上服務人力與業界相仿，外站休時也已優於法規，昨日已發函桃空職工表達願意傾聽工會意見，並建議於23日團體協約協商會議臨時動議討論。