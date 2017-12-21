注意！北市跨年晚會 北捷42小時不收班

101大樓周圍，跨年夜將湧進大批人潮。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-12-21 11:32

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市跨年晚會將於12月31日晚間登場，屆時台北市政府與信義計畫區將湧入數十萬民眾，為此，台北市政府與台北捷運公司等單位今天上午召開記者會，宣布跨年期間交通管制措施，北捷按照往年慣例，將從12月31日上午6時起至隔年1月1日晚間12時，連續42小時不停班，並加密各路線班次，晚會散場時也有3路線的散場公車可搭乘，民眾可多加利用。

平面道路管制

一、信義計畫區3階段交通管制

（一）第一階段（12月31日晚間7時至8時）

管制範圍包括松仁路、信義路、基隆路、逸仙路、松高路及忠孝東路所圍區域，管制區內車輛只出不進。

（二）第二階段（12月31日晚間８時至10時）

管制第一階段管制範圍，並納入逸仙路（仁愛路至忠孝東路）及仁愛路（逸仙路至光復南路）基隆路管制短隧道（南往北）路口、長隧道（北往南）出入口，並開放機車通行南往北長隧道，管制區域內車輛禁止通行。

（三）第三階段（12月31日晚間10時至隔年1月1日凌晨3時）

管制區域包括忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德路至松仁路）、松仁路、莊敬路、信義路（莊敬路至基隆路）、信義路北側慢車道（基隆路至光復南路）、光復南路（信義路至仁愛路）、光復南路（忠孝東路至仁愛路）及忠孝東路所圍區域。

二、跨年晚會舞台周邊三階段管制

（一）第一階段（12月25日凌晨零時起至晚間10時）市府路（松壽、松高路區間）東側5車道封閉。

（二）第二階段（12月25日晚間10時至月27日至晚間12時）市府路（松壽、松高路區間）東側5車道封閉、加上新仁愛路（市政府前）全線封閉。

（三）第三階段（12月28日凌晨零時至隔年1月2日上午6時）市府路（松壽、松高路區間）全線封閉、新仁愛路全線封閉。

三、易塞車路段

交通工程管理處指出，跨年晚會前後臺北市各主要幹道仍將出現較多車流，易壅塞的平面幹道有基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、民權東西路、南京東路、光復南路、敦化北路、八德路、南港路、舊宗路、承德路及辛亥路等；高架、快速道路及聯外橋梁以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一二橋、大直橋、福和橋、永福橋、民權大橋、臺北橋、忠孝橋等車流較多；此外，大直美麗華、陽明山仰德大道、木柵動物園貓空等地區周邊道路亦有車多現象，請民眾避開。

停車管制

停車管理工程處指出，從12月31日下午5時起至隔年1月1日下午3時止，包括忠孝東路5段236巷、松德路、松仁路以西，莊敬路、信義路以北，光復南路以東，松德路168巷、忠孝東路以南所圍區域的實施停車管制，禁止車輛停放且停車場亦將管制進出。

而12月31日晚間7時起，停放於管制區域內停車場的車輛僅可離場無法進場；晚間8時起，府前、松壽廣場、信義廣場 等3處地下停車場；晚間10時起忠信地下、興雅國中、信義三張里、信義國小、災害應變中心、信義廣場 等6處地下停車場出入口，將實施進出管制，來不及開走的車輛，只能隔年1月1日凌晨3時後才能離場。

此外，為配合散場接駁公車行駛，包括光復南路、仁愛路、基隆路、松德路、延吉街、松信路、忠孝東路5段236巷、松德路168巷等，亦實施路邊禁止停車管制。

捷運疏運

台北捷運公司表示，按照往年慣例，跨年往會期間，北捷連續42小時，12月31日上午6時起至隔年1月1日晚間12時不停班，而31日下午3時過後，不開放自行車搭乘捷運；貓空纜車則延長營運至凌晨2時，並視現場人潮至輸運完畢為止。

此外，鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101/世貿站，將視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。另配合道路管制措施，台北101/世貿站4號出口將於當天晚間10時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於晚間9時封閉，與阪急連通道於晚間10時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於晚間10時封閉。

公車管制

公共運輸處指出，信義區周邊道路將實施交通管制，周邊預估將有56線公車改道，計114個站位取消，詳細活動及管制資訊可上2018台北最HIGH新年城跨年晚會官網查詢，網址為（http://2018.newyear.taipei/commute.aspx） 。

散場公車輸運

公共運輸處表示，自2018年1月1日凌晨零時起至1時半，將以開闢3線散場專車，以巡迴方式輸運旅客，依現行分段方式收費，分別為1號線往捷運台北車站，於仁愛路延吉街口搭乘；2號線往捷運公館站，於基隆路信義路4段450巷口、吳興街口站候車亭搭乘；3號線往木柵、景美及深坑，可於松德路信義路口搭乘。

並且，行經信義計畫區延後收班，直行忠孝東路的公車路線經信義商圈延後到1月1日凌晨2時，沒直行忠孝東路的公車路線經信義商圈約延後到凌晨1時半；沒行經信義商圈周邊的各捷運接駁公車，末班車經捷運站預估約為凌晨1時；行經貓空地區的公車小10末班車發車時間延後收班至凌晨1時、棕15延後收班到凌晨1時半。

YouBike管制

12月31日下午5時起，信義計畫區周邊13個站點暫停營運；下午7時起，增納外圍7站（災變中心、象山公園、信義安和站一號出口、信義安和站四號出口、基隆光復路口、仁愛延吉街口、三興公園），直到隔年1月1日凌晨5時恢復正常營運。

台北跨年晚會，擴大疏導範圍及彈性管制圖。（圖由台北市交通警察大隊提供）

台北捷運將於跨年晚會當天上午發車起，實施42小時不收班。（圖由台北捷運公司提供）

台北跨年晚會，散場接駁專車路線圖。（圖由台北市交通警察大隊提供）