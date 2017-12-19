宜縣農舍新辦法出爐 農舍及農業設施須臨路集中配置

宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」，堅持農地農用三原則不變。 （記者游明金攝）

2017-12-19 23:04

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府今天預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，明確畫出「農地保存線」，堅持農地農用等三原則不變；代理縣長陳金德說，為確保農地完整性，農舍加農業設施要臨路集中配置，不得超過整體農地平均縱深40％，沒有蓋在田中央的問題，有些規定比農委會還嚴格。

陳金德強調，宜縣這項辦法是農地農用原則不變，農業生產面積不變、農業生產環境不變，在三原則不變的基礎上，依據農委會最新頒布的審查辦法調整，無牴觸的問題，比較不同的是，農委會以行政指導，訂定「經營計畫書格式」要求臨路、臨界，宜縣採取的是農舍與農業設施集中配置，農舍可在集中配置範圍選擇適當位置，「經營計畫書格式」屬行政指導，縣市政府可視需要調整。

陳金德說，依據農舍興建相關辦法，農舍與農業設施不得超過農地面積40％，其中的農舍不得超過10％，這並沒有改變，農委會只規定農舍要蓋在臨路、臨界，對於農業設施並未限制，曬場、資材室、農機室等，要蓋在哪裡都行，反而可能造成農地零碎化，縣府要求集中配置，至少可保持60％以上的農地完整性，且將規定「入法」更具體更明確。

有關農舍配置位置，宜縣預告的審查辦法提及，「申請興建農舍的農業用地配置圖，應以地籍圖為底圖繪製，圖上應標註農舍用地及農業設施用地配置、土地周邊聯外道路、基地內及聯外排水。農舍及農業設施用地應臨路集中配置，自道路境界線至該區塊後側境界線的深度，不得超過整體農地平均縱深40％；其中農舍用地得矩形配置於農地地界線側及臨接道路，或其他不影響農業生產環境及農村發展之適當位置。」

為了杜絕「二次施工」、蓋狗籠農舍或利用農業設施興建游泳池等；陳金德說，申請的配置圖若明顯影響農業生產，審查小組將不予同意，例如有心人士會蓋「Ｉ」字型農舍，很明顯就是要二次施工，不會核准；此外，農舍建築面積明文規定應超過45平方公尺，不給予例外，這也比農委會版本還嚴格。

有關農舍廢污水排放，農委會規定要符合放流水排放標準，宜縣新辦法要求符合宜縣加嚴的排放標準，污水處理設施的放流水，以貯留並二次淨化利用於農作澆灌為原則，未來研議訂定自治條例推動「零排放」農舍；此外，對於農業設施的圍牆有高度限制，申請農業蓄水設施須種水生植物，不會讓它變成「游泳池」。

縣府指出，23日將在宜蘭大學舉辦政策公聽會，邀請各界參與討論，新辦法最快明年元旦上路，之後會再提出輔導措施，對於違規農舍將依照違反區域計畫法與都市計畫法開罰。