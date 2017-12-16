他被台灣教育體制放棄 卻成為世界皮雕冠軍！

張文彥以「魚躍龍門」奪下今年世界皮革大賽畫框組冠軍。（記者楊金城攝）

2017-12-16 18:30

〔記者楊金城／台南報導〕新營文化中心今起展出「張文彥皮雕創作個展」，75年次的張文彥學習皮雕才5年，靠著學美工的底子，並將台灣剪粘的技法融入皮雕，今年勇奪國際普雷斯柯特皮雕大賽冠軍，登上世界皮革工藝雜誌封面之後，再榮獲今年世界皮革大賽畫框組第一名、個人組第二名、無印花組別第三名，為台灣爭光。

張文彥是位曾經被教育體制放棄、被老師體罰的孩子，現在這位世界皮雕冠軍讓台灣剪粘文化被世界看見，今天是他的第一場個展，吸引許多觀眾前來爭睹其創作的風采。

張文彥回憶說就讀台南市某國中一、二年級時被編在前段班，因為喜歡創作與美勞，變成被學校體制認為是不愛念書的壞小孩，老師常找碴，國三時「莫名其妙」就被降編到後段班，但他沒放棄自己，高職依興趣讀美工科，大學唸商品設計系，畢業後就在眼鏡工廠設計眼鏡造型。

5年前，張文彥想要一個皮夾包，有美工和設計底子的他靈機一動，為何不自己做？就這樣愛上皮雕技藝，後來向皮雕老師王維明學習皮雕技藝，現在南市正興街開設個人工作坊。

張文彥前2年參加世界皮革大賽獲得第四名、第三名，今年大放異彩，以「魚躍龍門」奪下世界皮革大賽畫框組冠軍，另以「麻雀森林」獲美國普雷斯柯特皮雕大賽冠軍。

這次個人首展除展出得獎作品，也有「龍生九子」新創作，展出25件皮雕作品。