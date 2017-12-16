韓廉航首航台中 「中進中出」為明年花博布線

2017-12-16 17:05

〔記者李忠憲／台中報導〕韓國廉航「德威航空」（t’way airline）首航台中市，觀光旅遊局長陳盛山代表市長林佳龍，親自到場迎接機上近2百名乘客，並致贈伴手禮。陳盛山表示，德威加入直航行列，除讓「中進中出」政策加分，也可擴大中部旅遊發展。

搭載近2百名旅客的韓國廉價航空「德威航空」，下午首航台中國際機場，陳盛山也代表林佳龍，專程到機場迎接首架韓籍廉航，並一一致贈伴手禮歡迎首航遊客。

陳盛山表示，他期盼開闢台中到首爾廉航航線，可以帶來更多的韓國觀光客到中台灣旅遊，以「中進中出」的旅遊模式擴大韓國客源。他再次強調，將努力擴展廉航航線，建立台中國際機場成為台灣廉航中心。

陳盛山說，因應2018台中世界花博，市府積極擴展「中進中出」航線，3個月前特別率團拜會韓國德威航空與真航空兩家廉航，拜會德威航空總裁鄭鴻根，當場獲得鄭鴻根允諾可望今年底前開航到台中的定期包機，隨後也協助協調直航事宜。他樂見2名韓籍遊客直飛台中，開啟兩地遊客互訪新的契機。

德威航空台灣區總經理崔家棟也表示，中台灣地區觀光資源豐富，新興景點眾多且魅力無窮，相當看好旅遊市場潛力，將和市府攜手努力，相信航線發展前景可期。

觀旅局也說，德威航空從昨日開始，每週一、三、五、日從韓國仁川國際機場直飛台中。另外，因應廉航等自由行旅客交通需求，交通局積極開闢機場快捷公車，會同觀旅局整合台中航空站、德威航空、欣聯航旅行社、捷順交通公司等，建立國際入境旅遊服務平台，

同時協調捷順於德威首航當週，提供A1機場快捷公車免費搭乘限量服務。韓國旅客透過德威航空臉書粉絲團訊息連結預約，入境台中市即可直接免費搭乘A1線遊覽市區國立美術館、台中公園等多處景點，享受快速便利的接駁服務，全電動巴士並響應環保理念。