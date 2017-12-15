61歲讀醫、73歲拿企管碩士 他77歲考上電機博士班榜首

2017-12-15 20:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕活到老，學到老！77歲陳炳松先生勤學不倦，每天早上8點半準時到田中鎮圖書館報到，一天最少花5個小時讀書學知識，他65歲擁有中醫師資格、73歲成為企業管理碩士，今年報考大葉大學電機博士班，以榜首成績錄取。陳炳松表示，人生不留白，想挑戰自我的天花板。

陳炳松高中畢業服兵役，擔任軍醫一職，退伍後考上台電檢驗人員，經常出入總統府負責檢修工作，就職間他再考上中國市政專校（中國科大）營建科半工半讀，之後又轉任公路考驗員，直到55歲退出職場。61歲在妻子與4個醫生兒子鼓勵下，赴中國就讀廣州中藥大學5年，取得中醫師資格，73歲進階明道大學高階企業管理碩士，今年12月7日，以榜首之姿錄取大葉大學電機博士班。

陳炳松表示，從年輕就一直保持閱讀的習慣，現在每天依然花5個小時閱讀，除了物理、醫學喜愛的知識外，也喜歡閱讀名人傳記，那是激勵自己努力的來源，而讀書也有秘訣，第一次先快速瀏覽，第二次抓重點，第三次模擬考題，就能把書本融會貫通。

「讀書還要有腦力跟視力」，陳炳松表示一日之計在於晨，每天5點起床先讀最難的書籍2個小時，8點半到圖書館報到，每50分鐘休息一下，中午與下午再到戶外樹下做伸展操、打太極1小時，因為吸取新鮮氧氣，可以保持腦力清晰，另外每天花5分鐘看綠色植物，所以到現在自己沒有近視，也沒有老花眼。

陳炳松比喻人生哲學要「狡兔三窟」，跨領域學習才不會失業，15年前，對癌症醫學有興趣，所以去中國學醫，對解剖、骨骼、神經有了進一步的認識，現在，國家在推廣非核家園與綠能政策，所以近日開始苦讀「太陽能發電技術」、「半導體物理製成理論」，希望未來就讀博士課程，能更有幫助。

陳炳松說，人生不要留白，有人挑戰政治，有人挑戰商場，對我而言想挑戰教育可以讀多高，讀多廣，所以很珍惜學習知識的機會，他也呼籲，台灣老化問題嚴重，長者應該多參加公益與團體活動，活到老學到老，這樣人生才會充實快樂。

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