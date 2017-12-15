高美濕地遊客中心明年7月開放 議員關心停車問題

高美濕地假日遊客眾多。（記者張軒哲攝）

2017-12-15 16:04

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地遊客中心終於完工，市議員楊典忠、賴佳微與鄭功進服務處代表今日前往現勘。楊典忠表示，很多民眾反映高美濕地遊客年年增加，假日塞車、停車問題嚴重，遊客中心體驗館歷經4年尚未開放；建設局表示，遊客服務中心目前已完工驗收，除1樓展示體驗館、餐廳及2樓景觀咖啡廳、廁所等室內空間暫不開放外，其餘空間已開放民眾使用，刻正辦理高美濕地遊客中心與南側公園暨轉運停車場OT招商案，預計107年7月開放。

高美濕地是台中市國際級景點，遊客中心完工後，增添濕地觀光設施，102年9月開工，工程經費高達3億6000萬元，市長林佳龍上任後，市府再投入8000萬元預算，開闢高美濕地遊客中心南側公園停車場，保留原有喬木，營造生態自然的停車環境。

楊典忠表示，公68第一停車場目前停車位不夠，公69第二停車場距離又太遠，市府要做好人與車輛的觀光動線規劃，包括遊客中心、轉運站、景觀橋、木棧道等高美濕地各項設施位置圖，要讓旅客一目了然，區域內的交通接駁，將是高美濕地未來發展的關鍵。

賴佳微表示，每次帶朋友來濕地遊玩都遇到塞車，車輛排放廢氣恐影響環境與生態，高美濕地實在需要解決停車問題。鄭功進的助理認為，無障礙通道與緊急醫療站都是必要的設施，目前的環境規劃還需要大幅改善。

楊典忠、賴佳微皆強調，高美濕地各項公共設施，應要站在觀光遊客的角度思考與規劃，未來串聯高美濕地、梧棲漁港及周邊景點海洋生態館、三井outlet購物中心、鰲峰山公園等，將帶動海線地區觀光與商業發展。