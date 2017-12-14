北市「208違建專案」明大限 仍有2成7未改善

2017-12-14 19:47

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府繼2015年執行改善違建「226專案」，今年再祭出「208違建專案」，要求208頂樓加蓋違建明天改善完畢。建管處統計，截至今天下午，已改善拆除153件、改善中51件、2件未改善及2件因特殊理由暫緩拆除，改善率為73%。這次專案在大限後仍有2成7未改善完畢，與226違建全數自行改善魄力有差。建管處解釋，51件多數是已配合改善，但建管處還需要派員確認，因此實際改善率應更高。

建管處表示，依規定頂樓違建格局僅能在2房以下，但清查發現，頂樓違建內部含3房以上有208件，因此今年10月制定專案輔導改善；而原訂11月15日結案，但考量到居民改善速度，因此決定再延後1個月，要求必須在12月15日改善完畢，否則強制拆除。

建管處表示，2件特殊理由為孕婦待產及長者過世舉喪期，所以建管處准許緩拆。至於2件未改善者皆位於大安區，建管處表示，是因為都沒有找到屋主，也未配合改善，建管處表示，若今天內未改善，就會排定20日拆除。

然而，相比2年前的226違建專案，當時改善期為3個月，共有226件屋頂違建須改善，而當年大限3月20日時，僅剩還有8件未改善完畢，但2天後都全數改善完畢，建管處未耗一兵一卒就改善所有違建。

值得一提的是，依規定頂樓違建格局僅能在2間以下，因此只要屋主把多餘隔間拆除到2間以下就算是合格。但建管處說，如果屋主都不願意改善，那麼建管處將會派員強拆，這時候就不只是拆隔間，而是將違建主體全部拆掉，並經由「台北市違章建築強制拆除收費標準」向違建戶收取拆除費用。

北市府除了執行「208違建專案」，也推動要求全市2.5萬件頂樓加蓋違建安裝火災警報器，日前已有1.6萬件已裝設完畢。