墾丁滷味一盤920網轟「鑲金」 店家出面回應了！

2017-12-14 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，有「國境之南」美譽的墾丁黯然失色，遊客銳減，不少網友點出去墾丁玩不便宜，才會導致人氣下滑，日前有一名網友在臉書發文，表示他在墾丁大街買了一盤要價920元的滷味，而且還很難吃，引發網友熱議！

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文，並附上滷味照片，他表示「我想遙遠的南邊墾丁，最令人印象深刻的，莫過於這位於墾丁大街，一盤要價920的滷味了....」，該名網友更稱這盤滷味很難吃：「那口感跟鐵蛋差不多的滷蛋，還有像是在吃橡膠的肉我就不提了」。

文章PO出後沒多久，不少網友紛紛直呼「好貴」、「鑲金的喔」，也有人表示墾丁大街上的東西價格都蠻高的，還有許多「苦主」紛紛現身：「沒意外的話應該是同一間、一百零一間的那間，價格：630還是多少有點不記得，但確定是三位數而且是6開頭，今年7月中去吃的」、「 我買一次，夾2、3樣就200左右、從此就沒買過了」

根據《蘋果日報》報導，被指控的店家「吳師傅滷味」表示，依照網友PO出照片的商品清點，分別為：科學麵4包、四季豆2串、高麗菜、小玉米、蝦捲、芋粿、鴨血、海帶3個、豬皮、雞屁股、大豆干、鐵蛋、鑫鑫腸、肉類，總共為660元。

吳師傅滷味表示，菜色標價都在餐台上方清晰可見，時價則是蔬菜一兩15元、肉類一兩45元，認為顧客對價格有疑慮，希望能在當下就向店員反應，若刻意誹謗不排除提告。