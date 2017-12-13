水里溪堤防3D彩繪逼真 玉管處搭「羌」響應

水里公所在堤岸做生態3D彩繪，並將玉山的黑熊生態也畫進去，完成的彩繪作品栩栩如生。（記者劉濱銓攝）

2017-12-13 18:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉水里溪水岸自行車道，公所為美化沿途景觀，與第四河川局合作在堤岸製作彩繪牆，並加入3D視覺效果，內容有牛、鹿、青蛙等在地產業與生態，還有玉山的台灣黑熊，而因堤岸緊鄰玉山國家公園管理處（簡稱玉管處），玉管處便委由公所，將遊客中心旁的外牆也一併納入彩繪，並畫上山羌圖案，讓堤岸彩繪更豐富多元。

公所表示，堤岸3D彩繪日前完工，四河局也已驗收完成，整體景觀相當美麗，近期就有外縣市的高中生前來水里遊玩，公所也帶領前往參觀，並導覽各種動物所代表的意義。

例如水里位在玉山腳下，便彩繪台灣黑熊，蝴蝶、獨角仙則是呈現周邊永興村的蝴蝶谷生態，牛則是反映永興村舊名牛轀轆，魚兒便因一旁就是水里溪，以此呈現溪流生態等，希望遊客走一遭3D生態彩繪牆，就能大略認識水里鄉。

玉管處則說，公所製作的彩繪相當精美，內容也與山林生態內涵相符，由於處本部就在堤岸旁邊，剛好也是入口處，便提供建物外牆，委託公所協助彩繪，動物則是畫上玉山園區的山羌，讓整體生態內容更豐富完整。