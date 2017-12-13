改善空汙 高雄港進出港船舶也要減速

2017-12-13 17:00

〔記者陳宜加／台北報導〕空汙問題嚴重，台灣港務公司今天指出，行政院長賴清德昨於空汙防制會議中，關於降低高雄港污染與提高岸電使用等指示，已列為改善高雄港區空汙的重點工作並積極規劃執行中。

港區空污來源包含散雜貨儲存、裝卸作業過程產生的粒狀物、以及船舶及車輛之廢氣排放。港務公司表示，港區長久以來皆與地方政府充分合作，透過港區聯合稽查機制定期巡查，並要求業者符合環保法規。

此外，有鑑於港區主要空污排放來源為船舶，日前交通部也邀集相關單位，就減少空氣污染研擬對策。

港務公司提出推動進出港船舶減速措施、靠港船舶接用岸電、進港船舶使用低硫油品等優於國際公約作為，獲得交通部支持，並將持續與環保署、高雄市政府、航港局、中油公司、台電公司與各航商業者合作。

港務公司表示，高雄港自102年起開始宣導船舶於進出港時減速，配合減速的船舶比例從未宣導前的0％、逐年提升至今年的40％，由於產生空汙減量成效顯著，港務公司將協請環保署、航港局明年共同編列3200萬元獎勵，鼓勵貨櫃輪及國際郵輪於進出港區時減速。

岸電使用方面，目前高雄港已建置11座高壓岸電設備，其中位於中鋼碼頭、第四貨櫃中心碼頭的岸電設備已陸續啟用。考量船舶彎靠碼頭改接岸電時需具有足夠使用及穩定電量，港務公司除了吸收碼頭岸電使用費用維持航商原發電成本，並積極商請台電提供相關協助，鼓勵船舶接用高壓岸電，加速船舶空汙減量。

至於低硫燃油的使用，目前港務公司所屬港勤船舶一半以上已使用低硫燃油，預計於明年全數改用。

另為擴大港區船舶減量成效，港務公司亦建請航港局研擬提供4500萬元購油補助，於明年3月1日起，提前在高雄港實施國際航線船舶改用低硫燃油獎勵措施，鼓勵航商改用低硫燃油，預期可減少港區空汙4成。