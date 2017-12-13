流浪狗項圈勒喉命危 暖心店家拆店救狗

2017-12-13 09:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕揪感心！台灣動物緊急救援小組接獲通報，前往台南仁德營救一隻頸部遭項圈勒喉的命危流浪狗，沒想到狗兒受驚後躲到附近一間窯烤屋的木造砧板下方不肯出來；店家為了協助救狗，二話不說拿起電動起子，把自家店前多塊木造砧板拆除，讓救援小組順利探入木板下方，救出傷犬送醫撿回一命，傷犬經醫治後今已康復，救援小組特別感謝店家，大讚「真暖心」!

台灣動物緊急救援小組上月獲報，在台南仁德太子路一帶，出現一隻流浪小黑狗，項圈過緊勒喉，整圈脖子潰爛；救援小組趕往現場展開營救，沒想到小黑狗受到驚嚇後，鑽到附近一間窯烤屋的木造砧板下方，不肯出來；因空間太窄，救援小組人員也無法爬進救出傷犬，救援一度陷入危機。

窯烤屋店家得知有傷犬躲入自家砧板下方，二話不說與員工找來電動起子，表示救狗要緊，當場拆掉自家店前的木造砧板，花了約40分鐘時間，直到拆除至第三片砧板時，終於看見傷犬倒臥其中。

小組大隊長倪兆成勉強擠進木造砧板中央，費好一番功夫，終救出傷犬送醫，經1個多月治療後，今已完全康復，救援小組感謝窯烤屋店家當時出手相救，才讓狗兒能即時就醫保住一命。

發言人倪京台說，為了營救貓狗常需要「違法」破壞公物或偷拆東西，他舉例多年前在高雄仁武區營救1隻卡在水溝中的幼犬，只好以電鑽破壞公物，將水溝鑿開1個大洞，才順利完成救援。

他說，許多任務也需動用破壞剪移除鐵絲網或剪開鐵窗，畢竟「救命第一」，事後也會設法修補復原，但救援過程中願意拆屋救狗的店家不多，許多人為了省去麻煩，多會拒絕提供援助，像這家窯烤屋店家能同意拆屋救狗，甚至自己動手加入搶救的案例，實屬少見。