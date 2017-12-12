被捷運司機用潛意識攻擊？ 1999立案、北捷調查

媒體報導，有民眾投訴在搭乘捷運中和新蘆線時被捷運司機用潛意識攻擊，結果1999立案，北捷還進行調查。圖為捷運示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-12-12 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾都知道能打1999市民熱線反應市政問題，但有民眾投書媒體爆料，指出日前台北有一名民眾撥打1999，稱在搭北捷時被司機用「潛意識攻擊」，導致他身體不適，結果事後北捷受理此投訴還啟動調查，讓他相當無言，直呼：「投訴人是瘋子，捷運公司長官也是瘋了」。

《蘋果日報》報導，爆料民眾提供北捷內部資料，顯示該名投訴民眾控訴，他在6日從捷運中和新蘆線的頭前庄站上車，搭乘往大橋頭方向的列車，結果卻被列車司機用「不為人知」的方式騷擾，雖然司機在控制室，但他被司機用「潛意識」攻擊，造成他身體不適；投訴民眾也控訴另外一站的清潔人員也用同樣方式攻擊他，希望北捷督導處裡。

報導稱，文件資料顯示，北捷接到投訴後，還正式要求相關運務中心就有關清潔人員的指控提出調查結果。爆料民眾因此直呼：「投訴人是瘋子，捷運公司長官也是瘋了」。

北捷回應，表示投訴民眾是向1999反映，1999於市府單一陳情系統立案後，交由北捷處理，依照規定程序，公司必須收案辦理，但了解後發現沒有此情事，經客服回應民眾後已結案，強調此不理性投訴實屬罕見。