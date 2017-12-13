台灣泡麵年度精選 這8款你不可不知！

台灣的市售泡麵、快煮麵口味推陳出新，好吃到連老外都深深著迷。（記者陳宇睿攝）

2017-12-13 07:30

〔記者陳怡君／台北報導〕台灣人愛吃泡麵，方便烹調的泡麵和快煮麵，成為不少宵夜族填飽肚子的首選。市售泡麵、快煮麵不但在口味上推陳出新，美味程度甚至連老外都深深著迷，讓泡麵和快煮麵成為另類的台灣之光！

根據美國泡麵達人里納許（Hans Lienesch）今年9月在個人部落格最新公布的泡麵排行榜，由「老媽拌麵－老成都擔擔麵」榮登2017年台灣最美味泡麵排行榜第1名。屬於快煮麵的「老媽拌麵」系列，麵體選用台南關廟的手作日曬麵條，口味則是老闆親赴四川拜師學藝。里納許在評語中說，其麵體有嚼勁不軟爛，調味的四川辣油、辣椒粉、芝麻醬及醬油巧妙融合，簡單卻不單調。

同樣獲美國泡麵達人青睞的，還有拿下2017年全球10大美味泡麵第9名的「小拌麵－古早味雙蔥油細麵」；由藝人曾國城加持的「曾拌麵」，也曾拿下里納許評選的2016年全球10大美味泡麵第9名，今年則新推出香辣豆撈口味，由世界廚神陳偉強親自監製研發。

除了上述紅到國外的3款，今年引發討論的話題快煮麵，還包括打著明星夫妻光環、由曹格愛妻吳速玲研發的「金博家×吳速玲蔥蔥回魂麵」，選用高海拔1,000公尺栽種大蔥乾燥處理而成，添加5倍爆量蔥花，讓人吃一口就回魂。

而台酒推出的「台酒白酒帕式達」，則顛覆傳統泡麵吃法，做成義大利麵形式，吃得到義式白醬和煙燻培根香氣，搭配玉米濃湯湯包，新意十足。

「味王大食客桶麵系列－香菇肉焿湯麵」和「全家香菇肉羹麵」則搶攻台式小吃口味，均推出香菇肉羹口味，強調吃得到巷口小吃的芶芡濃稠口感，以及真材實料的肉塊、香菇、筍絲。

另據Mobile01網站11月份最新評選，針對台灣人喜愛的16款市售碗裝牛肉泡麵進行盲測，拿下第1名的是「南僑小廚師慢食麵－紅燒半筋半肉牛肉麵」，一碗雖要價195元，但在麵條口感、牛肉口感及整體風味均獲得不錯分數，打敗眾多老字號泡麵品牌拿下「最好吃牛肉泡麵」封號。