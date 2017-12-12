瓦磘溝徵地爆弊？ 侯友宜：一周內調查

2017-12-12 20:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府整治流經中、永和的瓦磘溝，102年起陸續收購周邊的土地，國民黨市議員連斐璠今天審查水利局預算時大爆，市府收購持分土地、地上物又沒有點交，長期遭人佔用，花大錢買到沒用的土地，明顯有瑕疵，甚至有議員牽涉其中，要求政風單位介入調查；出席會議的副市長侯友宜在民進黨議員何博文的追問下，允諾進一步調查，一週內提出報告。

新北市政府每年在用地基金編列收購瓦磘溝週邊土地預算，在102年至104年期間，共花費13億元取得9154平方公尺綠地，但其中產權完整的只有4138平方公尺，高達67筆土地與私地主共有，必須進行協議分管。收購價格從當年公告現值的50％作為底價，到目前公告現值做為底價，總面積10公頃土地也只徵收回2.02公頃。

國民黨新北市議員連斐璠今天痛批市府花大錢收購土地，卻只買持分的10分之9，而遭持分僅10分之1的地主占用為停車場或是房屋出租，收取租金；市府至今漠視，處理成效不彰，也沒有相關人員受到懲處，質疑官官相護。

連斐璠痛斥，佔用土地出租給業者營業，無視於公共安全，她要求水利局、工務局處理，兩局公文往返推拖，還在公文中直指土地為議員所有，讓她不得不跳出來自清，民進黨的許昭興也認為，水利局不該收購持分的土地，否則就必須確保能分割。

連斐璠強烈質疑水利局浪費公帑、執行不力，並放任持分地主收租牟利；民進黨議員何博文也質疑有弊端，要求市府成立專案小組調查。副市長侯友宜允諾一周內交出調查報告。