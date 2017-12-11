烏日排水溝下游縮小造成堵塞淹水 議員要求設攔污柵欄

2017-12-11 19:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕來自中市南屯永春路的灌溉溝渠，到烏日區大同八街、民生街口後分流成為3個排水溝，因從1.5米縮小到40公分，造成下游的民生街排水溝塞了大大小小的垃圾，連廢棄的安全帽都有，造成該處淹水，民眾叫苦連天，希望市府處理。

水利局同意在上游處設一個攔污柵欄，預計明年初就可以設置，以避免垃圾進入小水溝而堵塞水流。

烏日民生街靠近大同八街的小水溝，常會因大雨堵塞，住戶請清潔隊員來清理，常會發現有大型垃圾卡在水溝內，不但有水桶、破損的安全帽，甚至連機車外殼都有，相當誇張，清潔隊員也清的相當辛苦。

市議員吳瓊華接獲民眾陳情，前往會勘，發現大同八街及民生街的道路側溝的上游水源，是來自南屯的永春路的灌溉溝渠，因未使用無人管理，就容易被民眾亂丟垃圾。

整條溝渠寬達1.5米，但到了大同八街及民生街便分流成為3條小排水溝，縮小為40公分，因此，很多垃圾都流到小水溝，積了很多垃圾，民生街的排水溝就因此積了很多大大小小的垃圾，不但有水桶，還有安全帽，還有機車殼，相當誇張。

吳瓊華表示，雖然清潔隊員前往進行清理，但因為有多次堵塞是大型垃圾，卡在排水溝，連清潔隊員都難以清理，因此逢大雨就會淹水。

吳瓊華要求水利局在上游要設攔污柵欄，並將下游端的人孔蓋更換為鍍鋅隔柵板，以方便清淤。