減碳又可減肥！台東智慧綠能園區啟用

台東縣智慧綠能園區啟用，可以踩飛輪健身。（記者張存薇攝）

2017-12-11 16:20

［記者張存薇／台東報導］台東縣智慧綠能友善園區今天下午啟用，除建築主體為綠建築概念屋，園區也有8架互動飛輪裝置、民眾可透過TTFit APP體驗節能減碳加減重！

智慧綠能友善園區座落於縣立體育場正大門左側兒童遊戲區旁，建築主體為一綠能概念屋，透過雙層屋頂設計讓建築主體可以直接隔熱及通風散熱，且建築四周採全開式的設計，減去室內空調的使用，有效達到節能減碳的目的，縣長黃健庭指出，台東發展智慧城市目的不是為得獎，而是希望透過智慧科技加強服務效能、提升行政效能，讓民眾也享受到智慧科技帶來的便捷及產業發展。

縣長黃健庭、議長饒慶鈴等試用飛輪裝置，現場可以多人比賽，也可以個人騎乘，搭配台東山海美景影片讓民眾享受運動加科技的結合。饒慶鈴一連踩了好幾回，她笑說，努力踩下去才體會到電力的可貴！這是一舉多得的互動體驗活動，民眾都可以試看看！

國際發展及計畫處指出， TTFit飛輪體驗更結合「TTPush踢一下」台東金幣推廣行銷，騎乘週冠軍、月冠軍都有金幣獎勵措施。園區開放時間為每星期二至五下午4時至晚間9時、週六日下午2時至晚間9時，星期一休園，團體預約可透過APP申請。

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