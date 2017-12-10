違建拆成危樓？ 竹市議員要求追蹤保障鄰戶安全

新竹市議員段孝芳說，她支持拆危及公共安全的違建，但拆違建不應拆成危樓，波及附近合法住戶安全。（記者洪美秀攝）

2017-12-10 12:33

［記者洪美秀／新竹報導］台北市出租套房公寓燒出人命，新竹市3年前也曾發生違建燒死人情事，市議員段孝芳說，她支持市府拆違建的做法，但也擔憂拆違建若變拆成危樓，恐影響其他住戶安全，要求市府應追蹤列管違建拆除後的安全，避免危及鄰戶。

工務處副處長曾嘉文說，市府從104年、105年到106年編的違建拆除經費為1000萬元、1200萬元及1100萬元，跟3年前每年僅編200萬元的拆除費相比，已增加5倍之多，拆除違建光是在金山街的大型案件就有21件，另市區違建和違規廣告物則有113件，都比過去拆得多。

另外市府也訂定新竹市違章建築強制拆除收費自治條例，也就是市府若強制拆除違建，會向違建戶收取拆除規定費用，從105年公布施行到現在，已收到強制拆除費用234萬4000元，105年1到5月市府強制拆除違建有29件，自行拆除6件，在自治條例公布後，從105年6月到今年10月已強制拆除30件、自行拆除29件，違建戶自行拆除意願已提高，自行拆除比例也從17％提高到46％。

對於違建拆除的認定也訂有規範與標準，包括鐵皮屋等會全拆，鋼筋混凝土是以面積及範圍和樓層計算，且會列管追蹤，針對可能造成鄰損危害等，也會請相關技士協助鑑定，應不會有拆成危樓狀況。

段孝芳說，金山街一帶違建多，市府這幾年施鐵腕拆除正在蓋的違建大樓或已蓋的違建，但她認為，拆違建不應拆成變危樓，有民眾向她反映，金山街有違建被拆到變危樓，讓住在旁邊的住戶擔憂受波及，因為違建戶的樓層被拆到成鏤空狀，更有怪手開進蓋一半的房子，每天生活在一棟空殼大樓旁，讓他們膽戰心驚，擔心違建倒塌，影響到他們房子的安全。

她指出，違建拆除方式有很多種，要求市府在拆除後應列管追蹤，且應針對有公共安全疑慮的違建優先拆除，更該在申建時依法查核，避免違建越蓋越多樓層，且為保障其他合法住戶權益，應協助進行鄰損協商。

工務處表示，市府在105年制訂違章建築拆除優先執行標準，將危害公共安全、公共交通、公共排水、施工中違建、垂直增建及做套房使用的，列為優先執行拆除對象，已針對金山街出租套房建築加強違建稽查。