「好像在歐洲！」 基隆海洋廣場17米高耶誕樹點燈

基隆市政府今年與在地教會合辦耶誕系列活動，晚間在海洋廣場點亮高17米、由7000個寶特瓶打造成的環保耶誕樹。（記者林欣漢攝）

2017-12-09 20:37

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今年與在地教會合辦耶誕系列活動，今晚在海洋廣場點亮高17米、由7000個寶特瓶打造成的環保耶誕樹，加上精彩的爵士樂演出，現場充滿溫馨祥和的濃濃耶誕氣氛。

基隆市長林右昌說，這棵17米高的寶特瓶耶誕樹，是今年基隆耶誕節最有特色的耶誕樹，成本不高但非常用心，教會用最少的經費為基隆打造很有特色的耶誕味，即日起展出到明年1月2日，歡迎大家多來看看。

環保耶誕樹日前布置時，就吸引大批民眾及攝影愛好者爭相拍照，今晚雖然又濕又冷，仍擋不住民眾賞燈的熱情，當林右昌、立委蔡適應、議長宋瑋莉等人一同點亮耶誕樹時，17米高的閃亮美麗身影霎時劃破黑暗的基隆夜空，吸睛又浪漫無比。

教會也發揮巧思布置耶穌、羊群等特色裝置藝術，搭配「福爾摩沙任務爵士樂團」帶來精彩的爵士樂演出，充滿濃濃耶誕味，海洋廣場越夜越美麗，讓民眾開心驚呼：「好像在歐洲！」

主辦單位說，即日起到耶誕夜在海洋廣場有一系列精彩表演，邀請原住民舞蹈、客家文化藝術表演、熱音之夜、魔術表演、希望之書劇團布偶劇等演出，還有機會參加抽獎，詳情可上「基隆City new News」臉書社團查詢。