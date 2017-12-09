寒冬來了需不需要幫毛小孩穿衣？ 獸醫師這樣說...

冬天來了，許多人會為家裡的毛小孩們穿上各式各樣的保暖衣，不過獸醫師指出，「狗的循環系統在對抗寒冷的表現相當不錯」，所以不需要穿衣服保暖。（資料照，記者劉信德攝）

2017-12-09 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕冬天來了，許多人會為家裡的毛小孩們穿上各式各樣的保暖衣，但是狗狗穿衣服真是必要的嗎？獸醫師指出，「狗的循環系統在對抗寒冷的表現相當不錯」，並不需要穿衣服保暖。

根據《紐約時報》報導，紐約市動物醫學中心首席醫療官戈登斯汀（Richard Goldstein）表示，大多數的狗並不需要穿衣服，牠們的循環系統在對抗寒冷的表現相當不錯，狗應變寒冬的能力，比應變熱暑還要好。不過戈登斯汀也指出，狗禦寒等級也有分別，像吉娃娃和貴賓狗之類小型犬的毛髮（hair）保暖效果較差，哈士奇和阿拉斯加雪橇犬的毛皮（fur），其抗寒能力最好，拉不拉多和黃金獵犬則介於中間。

戈登斯汀說，當人類在發抖時，因為皮膚上沒有如猿猴般的毛所覆蓋，沒甚麼保暖效果，但是當狗在發抖時，牠的毛都會豎起，增加皮膚與外頭寒氣之間的距離，有效地減少熱量損失。

醫生建議，如果狗主人想讓毛小孩們在冬天穿上衣服，最需要保暖的身體部位，是臉部、嘴巴和鼻子，這些部位都是熱量蒸發的地方，但是把狗狗的整個頭部包緊緊不太實際，所以應該盡可能的遮蓋牠們的腹部。

至於狗需不需要穿鞋子？戈登斯汀指出，狗透過腳掌失去的熱量並不多，因此並不需要穿鞋子，但是若人行道被除雪用的鹽覆蓋時，其對狗的腳掌肉墊有害，建議在狗的肉球做遮擋。

至於貓呢？戈德斯汀說得很乾脆，「冬天時牠們根本不應該待在室外」。