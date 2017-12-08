台北燈節三度流標 柯文哲：一定會辦、一樣在西區

針對媒體消息傳出，明年的台北燈節恐有停辦危機，台北市長柯文哲今打包票表示「一定會辦」。圖為今年的台北燈節花燈。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-08 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕針對媒體消息傳出，明年的台北燈節先前開標3次，全無人投標，恐有停辦危機，台北市長柯文哲今打包票表示「一定會辦」，並說「這是政府的標案，人家要標就來標，不標就自己想辦法。」

今年台北燈節首度移師西區辦理，頗受好評，但近日有媒體消息傳出，因先前廠商虧損2千萬，導致這次投標各廠商興趣缺缺，明年的台北燈節雖已開標3次，卻都無人投標，甚至傳出明年燈節可能停辦。

綜合媒體報導，柯文哲今對此表示，今年的委辦廠商確實沒來投標，但「不可能不辦，只是辦的規模大小而已」，至於經費問題則是等真的有人來投標，再看怎麼解決、怎麼協助。針對媒體詢問，流標是否是因先前燈節虧了兩千萬？柯文哲則說沒有人來投標也沒辦法，因為預算就是那樣，剩下就是要自負盈虧，但強調市府會幫忙募款。

也有媒體詢問是否因此責問觀傳局長簡余晏？柯文哲則說「我沒有責備他，我只有關心是不是有人投標」。針對媒體追問，連集智館也沒有來投標，是不是兩千萬沒還人家？柯文哲則回應：「這沒有還的問題，約就是這樣，是有多少錢（一定金額）的採購案。」

柯文哲也提到，明年台北燈節仍會辦在西區那一帶，不過主燈要放哪裡是一個很難解決的問題，因為從北門到西門町，甚至一路往南，都牽涉到交通管制，要等委外廠商出來後再進行討論。