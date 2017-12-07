友善環境虎山國小 掛牌實驗示範學校

2017-12-07 20:16

〔記者黃文瑜／台南報導〕虎山實驗小學，因發展為生態小學，堅持讓小朋友在草地上跑步、打球，不用PU跑道等友善環境的做法，廣受好評，近日向科技步提出計劃，獲得科技部肯定，加上連連獲獎，今日教育局與成大進行培龍計畫「實驗示範學校」掛牌，讓第一線的教育現場能透過與大學合作，營造更好的學習環境。

虎山實小過去是糖廠小學，學生數不到百人，每年一年級的新生僅約十人左右，六年前校長林勇成到任後，整合學校內外環境，打造友善環境的特色課程，當大家在爭取經費要做PU跑道時，他卻堅持塑膠材質的跑道對小孩子的身體有不良影響，讓學生在草地上運動，吸引聯合國和平使者珍古德博士到校參訪二次。

林勇成表示，活用的科學教育，雖然能讓家長或老師感受到學生在各方面都進步，還能提供中低學習成就的學生營造友善的科學學習環境，但是這些能力的提升並沒有研究證據能評量學生的學習成效，因此和大學合作，為學生營造更好的學習環境，依照不同年級的學生有不同的課程規劃。

科學教育培龍計畫分為三年，前兩年著重在課程研發，第三年則是課程暨教學模式的推廣擴散。其中虎山實小是以中年級「永續森林備料庫」作為主要發展方向，結合該校團隊的教學研發能量，相信應能培養孩童的科學素養，並有助於提升其學習動機與學習成就，因此成為「實驗示範學校」。