台灣2017代表字 彭啟明「茫」字獲選

2017-12-07 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣2017代表字大選」結果今（7）日出爐，由天氣風險公司總經理彭啟明推薦的「茫」獲選，以1萬2445票拿下第1名。

綜合媒體報導，「茫」在52個候選字中拔得頭籌，成為台灣今年度的代表字，彭啟明推薦的理由是，「全球氣候變遷瀕臨僵局，極端天氣卻持續加大；兩岸關係、台灣未來的發展也是『茫然』。在茫然當中，還看不清方向，不同的意見衝突已產生，只有持盈保泰、步步為營，才能面對不確定的變局。」

主辦單位代表、中國信託文教基金會董事長馮寄台指出，「茫」代表民眾對未來的生活感到茫然，但提醒面對變局不能茫無頭緒。政大台文所教授陳芳明則認為，「茫」字凸顯出政府執政讓人摸不著頭緒，不管在人事變革、立法等重大改革上，社會大眾都沒有參與討論的空間，讓人民「徒剩茫然」。

彭啟明今日也說，台灣多數人的心聲就是如此，但台灣人不要失去信心，而要積極做好準備。他表示，「茫」這個字並非負面的字，反而代表方向很多，只要做好準備，等到有一天霧散去的時候，道路就會在前面，就能往前走。

代表字大選由中國信託文教基金會與聯合報合辦，今年邀來各界名人專家推薦52個代表字，經25天的民眾票選選出。主辦單位表示，代表字大選的第2名和第3名分別是立委蔣萬安推薦的「勞」、行政院前院長張善政推薦的「憂」，在前10名中，較正面的字眼僅有第10名的「惜」字。

2016年代表字為「苦」、2015年「換」、2014年「黑」、2013年是「假」、2012年「憂」、2011年「讚」、2010年「淡」、2009年「盼」，以及2008年的「亂」。