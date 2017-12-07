基隆暖東峽谷OT案乏人問津 市府將花1500萬整修

基隆市長林右昌上任後推動暖東峽谷觀光廊帶，打造具生態展示、露營、探索體驗等活動的生態園區。（記者林欣漢攝）

2017-12-07 15:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌上任後推動暖東峽谷觀光廊帶，打造具生態展示、露營、探索體驗等活動的生態園區，去年召開3場招商說明會，但沒有業者有投標意願，市府整合相關意見，將先編列1500餘萬元改善基地內建物設備，明年暑假完工後再OT委外。

基隆市議會今天臨時會市政考察，關心暖東峽谷童軍活動中心相關規劃進度及辦理情形，教育處長陳素芬簡報指出，童軍活動中心共有10筆土地，包括服務中心、營舍、雨天活動廣場、衛浴室等設施，目前主要針對沒有執照的部分進行補照合法化，修繕的部分也將在明年暑假完成改善，再交由交通旅遊處進行OT委外經營。

交旅處長李綱說，去年曾邀地方民代、工程顧問公司、潛在廠商、童軍會等單位召開3場招商說明會，但就現況而言，沒有1家廠商有投標意願，經廣納各方意見，將先改善基礎設施再委外招商，未來也將結合周邊生態人文導覽，並在最大開放限度內容許廠商進行非童軍相關活動。

議長宋瑋莉質疑，市府對暖東峽谷與童軍活動中心的規劃都是紙上談兵，一直原地踏步；議員張耿輝建議多參考其他露營區長處；林明智說，佈設水塔及自來水管線時，可連暖東里下游一起建置；連恩典指該處屬集水區，雨量豐沛，施作相關排水設施時要多注意。