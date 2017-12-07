今氣溫略升各地有雨 明起冷氣團再報到下探13度！

今天冷氣團稍減弱，氣溫略為回升，北部、宜蘭高溫會略回升19到20度，中南部也回到23到27度，花東約22到25度，北部仍偏涼，中南部日夜溫差大，3000公尺以上高山仍有降雪機率。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-07 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天冷氣團稍減弱，氣溫略為回升，北部、宜蘭高溫會略回升19到20度，中南部也回到23到27度，花東約22到25度，北部仍偏涼，中南部日夜溫差大，3000公尺以上高山仍有降雪機率。另外今天金門及高屏地區空氣品質為紅色警示，提醒外出民眾注意。

中央氣象局指出，今天雖然冷氣團稍減弱，但水氣仍偏多，降雨除了北部、東半部仍有短暫雨之外，中南部地區也有局部短暫雨，外出請攜帶雨具備用。

空氣品質方面，今天大陸冷氣團減弱，中部以南擴散條件較差，金門及高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），馬祖及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，今晚起東北風增強，中部以北、東半部及恆春半島沿海空曠地區及外島將有8至9級強陣風，海邊的浪也將增大，明天北部、東半部沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動或從事海上作業請注意安全。

明天將有另一波大陸冷氣團南下，並將影響到10日清晨，其間中部以北、東北部最低溫仍將下探13、14度，其他地方最低溫則在15至17度間。10日白天起大陸冷氣團減弱，溫度再度小幅回升，但11日東北季風再度增強，將持續影響到13日，北台灣也稍轉涼。

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今天雖然冷氣團稍減弱，但水氣仍偏多，降雨除了北部、東半部仍有短暫雨之外，中南部地區也有局部短暫雨，外出請攜帶雨具備用。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）