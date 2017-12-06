中橫便道加開貨車通行時段跳票 原因竟是…

2017-12-06 19:00

〔記者李忠憲／台中報導〕台14甲線因合歡山下雪封閉，造成梨山載運水果貨車無路可走，交通部承諾昨天（5日）加開台8線臨37便道2時段方便通行，今天早上卻跳票未開放，原因竟是公路總局第二養護工程處處長陳敬明已就寢並關機，導致「上情無法下達」。陳敬明對此致歉並表示，晚間6點半將開放，並因應合歡山積雪冰封管制，採機動調整開放該班次。

梨山地區秋冬盛產甜柿、雪梨、蜜蘋果等高經濟水果，台14甲線則是大梨山地區重要對外道路之一，更是山上水果載運到中部地區重要道路。合歡山昨晨下雪，公路總局無預警封閉管制，結果載運水果貨車要下梨山卻無路可走，繞行北部要增加8小時車程，危險度大大提高。

10多輛要下山貨車昨晚聚集台8線臨37便道德基管制站，要求放行，並打算硬闖，遭警方及站務人員阻擋，場面火藥味十足。

台中市長林佳龍得知，立刻聯繫公路總局二工處長陳敬明，對方電話卻關機，他傳簡訊後連夜與交通部協調，交通部常務次長祁文中允諾，今（6）日增加早上6點及晚上6點兩時段，供貨車通行，聚集貨車才安心離開。

豈知，今天早上6點管制站竟沒開放通行，貨運業者蔡先生怒斥公路總局出爾反爾，交通部次長說話不算話。他揚言，今晚6點加開時段若仍未依承諾，將再集結車輛，甚至可能衝撞表達抗議。

對於交通部上情無法下達，二工處谷關段長吳銚堂表示，可能時間太晚，他並未接到上級單位指示開放。二工處長陳敬明則致歉說，合歡山下雪後台14甲線做出無預警封閉，他就積極與地方協調溝通。可能是工作太忙讓他疲累，他下班後帶著公文回家不久就睡覺，沒接到電話。

陳敬明表示，新增開放時段屬公安議題，必須先徵詢並派車實地開過，確認安全無虞後才能放行，交通部長官可能對實務不了解。他起床後就回電市長林佳龍，說明進度。

中工處隨後表示，12月15日至107年1月31日止，每日下午6點半分加開中橫便道通行班次，由梨山開往谷關。即日起如遇合歡山冰封及積雪管制封閉，亦機動調整開放該班次。