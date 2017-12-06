國道3死車禍 揭2萬輛無照卡車逍遙法外

國道3死車禍，揭2萬無照卡車逍遙法外，家屬與立委發現，肇事大貨車牌照早在今年4月遭吊銷，卻因公路總局及高雄監理所的放縱，導致被吊銷牌照的大貨車橫行無阻。（記者黃耀徵攝）

2017-12-06 13:40

〔記者林良昇／台北報導〕國道三號北上龍井大肚路段10月底發生一場死亡車禍，造成一家三口不幸罹難，家屬與立委發現，肇事大貨車牌照早在今年4月遭吊銷，卻因公路總局及高雄監理所的放縱，導致被吊銷牌照的大貨車橫行無阻，而肇事主因「超重爆胎」，也因高速公路局大甲地磅站未開，沒能阻止肇事大貨車。

41歲的林世韋今年10月24日開車載妻子張雅怡和7個月大的女兒，在國道上遭對向大貨車衝過分隔島撞上，一家三口不幸罹難，家屬一行人今帶著死者照片至立法院與立委呂玉玲召開記者會，並將罹難者照片給官員，聲淚俱下要求官員反省究責。

家屬控訴交通部是整起事件的幫兇，並質疑地磅站未開，縱容超載大貨車肇事，而該遭註銷牌照的大貨車牌照未繳回，持續上路等問題，此外，家屬也提到，他們對肇事公司提出假扣押，假扣押到的資料卻與監理站資料不符。

呂玉玲表示，我國目前營業大貨車中，已註銷牌照車輛數有46867輛，未繳回的數量竟高達22416輛，佔47.83%，代表仍有2萬多輛被吊銷牌照的車輛在交通部的放縱下逍遙法外。

呂玉玲指出，肇事公司旗下有18輛大貨車，有10輛牌照早被吊銷，最早可追溯至105年12月，但高雄監理所1年來完全沒有去追回這些牌照，也沒有進行稽查，直到車禍事發後，高雄監理所才去稽查，繳回10張早該繳回的牌照，顯然高雄監理所早就可以阻止這場悲劇。

高雄區監理所運輸管理課課長洪美芳表示，對於肇事公司有發兩次公文請其繳回牌照，但坦言監理所沒有要求拔牌，並當場道歉，家屬則表示不能接受官員回應，將照片扔到官員面前，死者母親則拿遺照敲桌，激動落淚。

呂玉玲也表示，肇事車輛的肇事原因是超重導致爆胎，但肇事車肇事前曾經過大甲地磅站，卻因地磅站未開讓肇事車放行，而地磅站未開的理由是「成本不足」，痛批「人民的生命安全不應用金錢來衡量。」

呂玉玲強調，交通部公路總局應盡早解決大量已註銷牌照未繳回的問題，同時調查高雄監理所與業者有無勾結，並改善地磅站人力問題，相關單位近日內應提出檢討報告。