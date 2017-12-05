勞動部修了這個 讓網友怒批：草菅人命

「危險性工作場所審查及檢查辦法」修改後的版本。（圖擷取自批踢踢）

2017-12-05 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修法案使得勞動部成了近日鎂光燈的焦點。不過有網友「updowntheof」指出，除了勞基法，勞動部最近還修改了《危險性工作場所審查及檢查辦法》，丁類危險性工作場所的6項定義有3項被予以放寬，網友指出，「看到這個只有一個心得：如果這不是草菅人命，什麼才是草菅人命」。

根據勞動部的公文，此次修改了辦法中的第2條，有關危險性工作場所的分類。其中丁類危險性工作場所，第1項從原先規定的「建築物高度在50公尺以上之建築工程」改為「建築物高度在80公尺以上之建築工程」，放寬程度達30公尺，以1層樓3公尺計算，相當於原先高於16樓就要做危險評估報告，現在26樓以上才需要。

第5項「開挖深度達15公尺以上或地下室為4層樓以上，且開挖面積達500平方公尺之工程。」也改為「開挖深度達18公尺以上，且開挖面積達500平方公尺之工程。」，刪去地下室的相關條文，開挖深度也增加3公尺。

第6項「工程中模板支撐高度7公尺以上、面積達100平方公尺以上且佔該層模板支撐面積百分之60以上者。」改為「工程中模板支撐高度7公尺以上、面積達330平方公尺以上者。」從原先的100平方公尺大幅放寬至330平方公尺。

網友指出第1、5、6項「都和建商很有關係」，他表示「因為做危評（危險性工作場所審查暨檢查施工安全評估）資料需要花一筆錢，所以放寬了當初要做的條件就可以不用做了。」網友怒批，「這次修改很明顯不但是放水，而且是大放送」

批踢踢網友批評，「公安標準放寬、食安標準放寬、勞基法彈性問題都不是問題了」；「現在就是過勞死跟工安死2選1」；「過不了關的把標準調低就過了啊」；「好歹也交代一下先進國家的標準，還比較有說服力」；「好可怕 默默的就改了」。