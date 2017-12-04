明年起搭台鐵 到站10分內未出站加收15元

持用車票、乘車券乘車者，應於抵達目的地10分鐘內出站；使用月台票或換取月台證進出月台，每次最長停留時間1小時，前兩項逾時都可加收15元。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-12-04 14:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵乘客若於乘車進站前，發現要搭列車已誤點逾30分鐘時，可原票辦理免手續費退票；旅客到站後10分鐘內應出站，若無正當理由，將加收復興號起碼里程票價15元。台鐵與旅客相關權利、義務，分散在車站旅運服務規約、鐵路運送規則等規定，為讓乘客清楚了解相關規定，台鐵局將於明年1月1日推出全新「交通部台灣鐵路管理局旅客運送契約」，將乘車、訂票常發生的情況納入。

台鐵營業科長王文謙表示，現行車站第一線人員，時常遇到各式各樣問題，像是國外年滿65歲旅客，要求享受敬老票優惠，甚至有台灣旅行團導遊都搞不清楚，帶國外團到台鐵櫃台吵這件事情；但現行規定僅65歲國民、永久居留證有註記搭乘國內大眾交通工具優待者，可享敬老優惠。為將相關規定讓旅客也能清楚知道，台鐵除訂定旅客運送契約外，也將契約印成大海報貼在各車站、並製作成手冊放於服務台供旅客索取。

台鐵旅客運送契約中，第33條新訂旅客持用車票、乘車券乘車者，應於抵達目的地10分鐘內出站，中途下車也應於該車發車後10分鐘內出站；使用月台票或換取月台證進出月台，每次最長停留時間1小時，前兩項逾時都可加收15元。

王文謙表示，訂定到站後10分鐘內要出站，主要是因現行會遇到，民眾購買區間車車票搭乘自強號，自強號到站後再等區間車到站後才出站，避免被月台匝門攔下；還有就是使用電子票證，搭區間車超過70公里時，若遲遲不出站遇到自強號列車進站時，匝門就會改成自強號票價，旅客若這時出站，超過70公里的里程，就會被收自強號票價，造成超收車票問題。但並非超過10分鐘未出站都會加收15元，條文中有註明經本局同意者不在此限的但書，只要民眾有合理解釋，就可以不用加收票價。

另外，現行台鐵退票機系統，只有颱風警報期間可以設定退票零手續費，其他狀況要免手續費退票，都由副站長判定，並透過人工方式處理。現在台鐵將在旅客運送契約中，新增旅客乘車進站前，發現營運中斷或原要搭乘列車，已誤點逾30分鐘，導致無法辦理乘車變更時，車票可免手續費退票；至於其他狀況是否可免手續費退票，仍由副站長進行判定。