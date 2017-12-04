澎湖縣綜合體育館發包 確定建在文化段

澎湖縣綜合體育館確定在文化段興建，並已順利發包。（記者劉禹慶攝）

2017-12-04 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕爭議多時的澎湖縣綜合體育館設置地點，今日終於塵埃落定在文化段，並順利進行發包，但外界對於澎湖縣政府捨多數民意支持的南澳段，卻一意孤行設在文化段之舉相當不諒解；教育處表示，是基於留住中央補助款的決定。

教育處表示，綜合體育館的興建，縣府從99年起即向行政院體育發展委員會（後改為體育署）提出，原計畫興建地點為南澳段，但未獲得同意，主要是體育署認為興建在南澳段，無法改善現有運動場館使用率偏低、維護管理不佳等缺失，因此主張興建在文化段為宜，以便結合既有體育館、體育場、文化局園區等，成為完整體育文化園區，因此呈報縣長核定將興建地點修正於文化段後，才於104年12月底獲得體育署核定補助金額2億元。

針對縣議會決議建請縣府依原計畫，將綜合體育館改回南澳段興建，縣府尊重民意機關見解，曾於105年1月及3月兩次去函體育署，表達縣議會考量興建基地需更寬廣、交通便捷等因素，盼能將興建基地改為南澳段，但體育署都主張構想書內容需重新研擬審定，恐將延宕執行期程，如無法在今年12月底前完成發包，2億元補助款將收回。

為了避免補助款項遭到收回，讓民眾期待多年的綜合體育館無法興建，縣府依核定的計畫執行，今日進行工程發包，並已順利發包。至於原南澳段土地，可能興建澎湖縣政中心，計畫將列入危樓的馬公市公所、衛生局、稅捐處及工務處等機關合署辦公。