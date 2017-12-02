新北冬茶上市 他成為新一代「新北茶王」！

2017-12-02 14:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北好茶冬茶上市，新北市農業局昨天在坪林舉辦展售會，邀請市長朱立倫為今年「冬茶特等獎」及「全國製茶技術競賽」頒獎，特等獎由坪林區茶農高漢昌奪得，成為新一代「新北茶王」。

46歲的高漢昌是家傳第三代，高漢昌說，炒茶需要天時、地利、人和，今年在製作冬茶時，有1批茶香氣、滋味特別突出，印象特別深刻，比賽前就高度期待，果然也一舉奪下特等獎，現場也頒發「全國製茶技術競賽」冠軍王健智、亞軍鐘國賓、季軍李志忠及張福壽獎牌。

新北市長朱立倫說，新北市是文山包種茶的發源地，擁有最優秀的茶農與技術，自100年起，已連續7年抱回「全國部分發酵茶製茶技術競賽」條型組冠軍，顯示新北製茶是「正港的真功夫」，這幾年有許多茶青農返鄉接棒，讓製茶技術代代相傳。

農業局長李玟說，今年的冬季包種茶比賽共969點（組）參加，最後685點入選，淘汰率接近3成，數量較往年略為減少，品質維持以往、價格不變，比賽前經農業局嚴格執行抽驗，為消費者安全把關，認明「新北好茶」就可以安心選購。

「新北好茶」活動於12月2、3日、9、10日連續2週末假期於坪林茶業博物館旁辦理展售會，現場有茶鄉導覽、特等茶品嚐、茶青互動館、茶神館、茶染茶食DIY等精彩活動，邀請民眾到茶鄉體驗，16、17日於台北市希望廣場新北好茶展售會，歡迎踴躍前往選購。