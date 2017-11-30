250年三峽清水祖師廟 啟動文資身分審查

具備250年歷史的三峽長福巖清水祖師廟，素有東方藝術殿堂的美稱，但長期以來卻沒有法定文資身分。（資料照）

2017-11-30 18:50

〔記者葉冠妤／新北報導〕具備250年歷史的三峽長福巖清水祖師廟，素有東方藝術殿堂的美稱，但長期以來卻沒有法定文資身分，由於擔心廟方近期修復工程破壞文資，有文史團體近期發起「全民提報三峽祖師廟為古蹟」行動，盼為三峽清水祖師廟爭取列入古蹟，新北市文化局對此表示已啟動文資身分審查。

文化局指出，三峽長福巖清水祖師廟建於1767年（清朝乾隆時期），後經藝術家李梅樹進行重建工程，融合不同流派的匠師與當代藝術家作品風格，因而獲「民間藝術殿堂」、「東方藝術殿堂」美譽。

文化局表示，2013年已將三峽清水祖師廟列冊追蹤，今年11月27日經民眾通報廟方擬進行修繕工程後，文化局已立刻前往了解；且依新修正後的文資法，民眾提報後，6個月內就須啟動相關程序，目前已啟動文化資產法定審查程序，近期將邀集文資委員進行「古蹟歷史建築紀念建築史蹟聚落建築群暨文化景觀審議會專案小組」會勘，後續將召開專案小組會議討論，再提送文資審議會進行審議。

三峽清水祖師廟總幹事洪一中則表示，因廟體屋頂部份漏水及剪黏物件脫落，現階段只是進行正殿屋頂勘查，了解損壞情形，後續才會討論到修復工程部分。