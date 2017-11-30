不動產估價師及格變動率大 考選部：研商修改考制

2017-11-30 17:16

〔記者林彥彤／台北報導〕考試院會今天公布「會計師」、「不動產估價師」與「專利師」考試統計分析報告，結果發現近3年不動產估價師及格率變動大且逐年降。考選部表示，有考委反應，希望該考試制度可比照專利師考制修正，改成如及格率未達16%則取前16%為及格，但總分平均不可低於50分。

現今三師考制分別是，會計師採科別及格制、不動產估價師採應試科目滿60分及格制、專利師則併用總成績滿60分及格制，但若總成績滿60分及格人數未達16%，則可錄取前16%為及格，不過總分須超過50分或是單一科目不得為零分。

考選部統計近3年各項考試及格率，會計師2015年18.09%及格、2016年20.84%、2017年16.22%；專利師則分別是10.35%、11.06%、17.58%；唯有不動產估價師及格率變動大，分別是15.34%、7.69%、8.5%。

考選部專技考試司司長黃慶章說明，有考委反應，不動產估價師及格率變動大，主要原因可能與考制有關，因現行無論題目難易，規定必須滿60分及格，但有時該年題目較難，可能有60分及格者不多，造成考生及格起伏大。

黃慶章表示，過去國內業界缺專技師人才，但也同樣面臨舊制考制60分規定而難得人才，因此從今年開始，除了採既有的及格制外，也加入但書，若該年滿60分者不達16%，則可錄取前16%為及格，因此希望不動產估價師考制也可採這方向修正。

黃慶章說，會再與考試委員與用人單位研商，他強調，不動產估價師主管單位是內政部，因此還要再與用人單位研商修改考制，希望可以不錯過任何一位國家優秀人才。