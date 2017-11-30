呼籲賴揆速修礦業法 自救會：不惜流血抗爭到底

2017-11-30 12:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕亞泥礦權展限爭議引發礦業法修法討論，雖然行政部門從年初起就啟動一連串修法程序，並且承諾列為優先審議法案，但目前仍處延宕狀況，讓當地大魯閣族人及環團不滿，除了在礦場周邊實施「封路行動」，今也聯合立委蘇治芬、高志鵬召開記者會，抨擊行政院長賴清德根本是採取拖延戰術，應該速修礦業法，進行礦業改革。

地球公民基金會研究員吳其融指出，總統蔡英文在悼念導演齊柏林時，就明確宣示要進行礦業改革，行政院也曾說要在6月就公布礦業法草案，但至今仍不見蹤影，根本是罔顧20萬民意的聯署。

法律扶助基金會律師謝孟羽也說，老舊礦業法修正已經是全民共識，民間已倡議多年，3月時也提出完整版本，但行政院一直說要再溝通，直至8月時台北、苗栗、花蓮召開公聽會，立委也在立院召開過公聽會，甚至民間也舉辦過礦業法修法研討會，如此頻繁的溝通、諮詢，卻還要再溝通？謝孟羽質疑根本是以拖待變。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則說，賴揆還提出包括環評人力是否足夠，及原住民族同意權的議題，但事實上原住民族同意權相關規範早有，只是一直未落實，而環保署也已經說過，會全力配合環評人力問題，希望民進黨政府趕快兌現改革承諾。

前來表達支持的民進黨立委蘇治芬表示，民間礦業改革的訴求，立法院都聽到了，她身為這會期經濟委員會的召委，只要行政院盡速將政院草案送入立法院，一定會立即排審，並且力拚本會期完成修法送出委員會。

領導當地民眾實施封路行動已經8天，反亞泥還我土地自救會副會長洛金．尤道則當場宣示，抗爭行動不會停止，並批評行政院只關心業者，何曾關心過受到噪音、空污、生命安全威脅的太魯閣族人？他控訴從中央到地方政府不應該再包庇亞泥，否則他們不排除再有第二波行動，要封住所有亞泥的聯外道路，癱瘓其營運，不惜流血也要抗爭到底。