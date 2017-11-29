霧霾襲擊南部深陷空污 網友哀號像北京一樣

2017-11-29 08:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天上午的天空又霧濛濛的，有霧也有霾，空氣品質糟透了！上午台南的空氣品質指標（AQI）逼近160，已達紅害的不健康等級，而高雄又更慘，今天主要污染源為PM2.5，一早臉書上網友一片哀號，感嘆南部空污搞的跟北京一樣？

網友一早紛紛PO文提醒大家今天出門上班一定要戴口罩，感嘆「連呼吸都害怕的早晨」一名網友PO文說，「南台灣的公民也是人，為何中南部人要忍受這些毒氣室等級的嚴重空污品質？？？11/29 空氣污染嚴重、這幾年來搞的跟北京北京一樣？」還有人自嘲「小老百姓能做什麼呢？來個灰濛濛攝影展吧！」

台南社大環境小組研究員吳仁邦表示，「中南部朋友今天千萬要減少出門活動啊！又是毒氣室等級空污的一天。」「一早，果然如預料的又是中南部全面性紫爆，而中南部人口數及交通量並沒有比台北多，一比較明顯呈現的就是燃煤的發電廠及石化工業所在地，因季風方向及氣壓交互作用下，全面性紫爆！」「南台灣的公民也是人，為何中南部人要忍受這些毒氣室等級的嚴重空污品質？？？」

本身也是醫師的台南鳥會理事長潘致遠PO文說，這種空氣品質，對我們和下一代的肺部、心血管，都很不好。要等到何時中南部才能有乾淨空氣可以呼吸？看北部的空氣品質幾乎都是綠色，顯然跟汽機車排放無關，今日東北季風也不強，跟境外污染也無關。「台灣一定要選空污高的產業來發展嗎？台灣有沒有可能更嚴格的稽查空污？」