黃安條款怎麼訂？ 前台大醫副院長提2建議

2017-11-28 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕網友Alex Lai在「公共政策網路參與平台」提案，訴求「全民健保，長年旅居國外、退保期間過長者，不得成為納保對象」，被外界喻作「黃安條款」，對此，前台大醫院副院長王明炬在臉書發文，建議該案可配合2項作法同時執行，終結部分民眾「健康在外不繳錢，生病才回國用健保」的狀況。

王明炬指出，台灣的全民健保有3個很重要的特色與重點，首先是全民健保具有社會保險的意義，代表保費的高低不是按照需要醫療照顧的風險來計算，而是依照收入計算，屬社會福利與繳稅的概念相類似。其次是它具有保險的大數法則概念，意即非常健康從不用健保的人，也不能因為自己很健康而不付保費。再者，全民健保收入與支出是1種即收即付制，每年的保費收入當年就會用光。

王明炬表示，基於上述3大特點，對於本來有全民健保，但由於長期旅居國外而決定停保的人，若想再次納入全民健保，則應遵守下列2件事，「要連續按月繳保費1年之後，才能再次納入全民健保的保障之下」與「如果1次把1年保費全部繳清，也必須3個月後才能再次納保」。

他解釋說，之所以要1年，是因為全民健保的即支即付制，每年都要重新計算保費收入與健保支出，當然不能讓很久沒繳健保費的人，回國交了1個月的錢就開始使用健保，再來就算他把1年的健保費一次繳清，為了避免「不使用就不繳費，有病才回台灣用健保」的狀況，就算一次繳清後也要3個月之後才能恢復健保，以維大眾公平。