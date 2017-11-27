12/10尋八田、訪神農 為烏山頭水庫申列世遺而走

健行會走過烏山頭水庫大壩。（記者楊金城攝）

2017-11-27 22:53

〔記者楊金城／台南報導〕為扎根將烏山頭水庫、嘉南大圳申請世界文化遺址的教育工作，台南市官田慈聖宮12月10日將在烏山頭水庫舉辦「尋八田、訪神農、千人親子大健行」活動，已有2千人報名，當天也將在烏山頭舉辦中醫藥博覽會，有21家大型中藥廠設攤展示現代中醫對養生保健的研發成果。

創建於明鄭的慈聖宮奉祀神農大帝，本身就是中醫師，擔任台南市中醫師公會常務監事的慈聖宮主委陳俊銘說，12月10日的健行活動人數增加至2000人，就是希望喚起各界力量，支持爭取將烏山頭水庫與嘉南大圳申請列入世界文化遺產。

「尋八田、訪神農、千人親子大健行」活動，12月10日上午8點從慈聖宮出發，走到烏山頭水庫，拜訪烏山頭水庫與嘉南大圳之父八田與一的銅像、水庫大壩，全程6公里。

健行活動緊扣神農、烏山頭的主題，當天在烏山頭水庫的天壇廣場也舉辦中醫藥博覽會、台南農特產觀光市集，天明製藥公司為推廣中藥，今由總經理王富銘捐出價值30萬元的2000包中藥貼布，只要民眾逛3個中藥攤，了解現代科學中藥的演進，就能獲贈1包貼布。此外，北台南家扶中心、慈光身障協會也會設攤義賣。