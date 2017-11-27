租車公司拖欠押金不還 受害遊客怒嗆：再也不來台灣

便捷租車公司今日遭許多國外遊客控訴，指該公司針對海外租車客收取押金，但事後卻推欠不還。（圖解取自Google Map）

2017-11-27 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕不少國外觀光客來到台灣，都會選擇以租車代步，不過近日有外籍遊客向周刊投訴，指控在台灣據點遍布的某大型租車公司，在取車時，要求遊客繳交押金作為擔保，但事後卻拖欠不還。

根據《鏡周刊》報導，有數名來自香港和澳門的遊客表示，「便捷租車」公司針對海外的租車客，在取車時需繳交台幣1萬5千元的押金作為擔保，並強調在無肇事責任後的2個月後會如數奉還，但事實上卻拖欠不還，引發多起海外糾紛，已有多位被害人在網路上成立自救會以維護自身權益。

有受害遊客等了將近4個月仍未收到退還的押金，打算用通訊軟體Line和對方員工聯繫卻遭置之不理，更有離職員工爆料，「公司是故意拖扣押金，把錢拿去別的地方使用」，管理階層甚至在內部群組中還要求員工，不要點開來討押金客人的LINE，行徑非常惡劣。

受害遊客痛批台灣相關單位毫無作為及對租賃行當的把關，除強調將會不斷上訴直到拿回押金，更揚言「再也不會去台灣玩了！有夠黑心的。」而消息傳出後，有不少受害遊客及網友湧入「便捷租車」臉書要求回應，但目前都未獲官方的正式回復，不過日前雙北地區業者曾回覆表示，是加盟主的問題，並稱雙北地區未曾發生過押金未退的情況。