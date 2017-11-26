以查帳為由欠薪2個月 員工舉報還遭嚴詞恐嚇警告

2017-11-26 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕在台南某公司上班的莊姓網友在臉書社團上控訴，公司遲付9月份與10月份的薪資，在她詢問後公司總監以「正在查帳中，因此無法給付薪資」為由拒不給薪，面對莊姓網友的追討，該名總監甚至口出惡言恐嚇莊姓網友「讓你吃不完兜著走」。台南市勞工局今日表示，將依法維護員工權益。

莊姓網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，公司原訂的發薪日為每月的10號，但至今公司不但連10月份的薪資沒發，甚至連9月份的薪資也沒下文。詢問後總監以「有漏帳情形發生，現查帳8月至10月初帳款核對，如無誤，再行解決與匯款！」，堅持要等到查帳完成確認後才會處理薪資問題，也沒有給莊姓網友一個明確的時間。

忍無可忍的莊女在臉書社團發文表示，公司拖欠薪資已違反勞動基準法施行細則第9條，並且已向勞工局、國稅局舉報。沒想到總監發現網友的發文後，「本來你的問題我要簡單處理，結果你去2局舉報，我這也要針對你拿取公司內部資料離開，對你做侵占、竊盜等相關刑事訴訟！」莊女已讀不回以冷處理應對，總監的警告言詞也越趨嚴厲，「要找到你不難，老子跟你好言，你卻給我出爛招，你真的不智又非常愚蠢！還有，你真的惹毛我也惹火我了，現在就按照我的方式處理你！」

日前勞動檢查發現，該公司員工簽到本上沒有標寫「上下班時間」，以及「發薪日卻未撥付薪資」各開罰2萬。根據《ETtoday》報導，台南市勞工局今天表示，11月23日受理公司與員工間工資加班費給付的勞資爭議調解申請，目前排定12月14日下午進行調解。

勞工局黃恵美主任秘書表示，按時支付薪水是資方應負的法定責任，沒有經過勞資協商就遲付薪水是違法的。勞工局強調，被勞基法所規範的資方行為，如果資方要做任何改變，一定要取得勞資協商共識並符合合法程序，不能由資方單方面逕行處理，不然會影響勞方權益。