環保葬簡約 家族9人植存為伴

2017-11-24 16:22

〔記者何玉華／新北報導〕植存、海葬等環保葬法成了新趨勢，民眾接受度逐年提升，新莊區一名陳小姐認為響應環保葬，也能輕後代負擔，在祖先骨骸起掘後，將家族9人一起植存在三芝櫻花生命園區；陳小姐說，植存不需要費用，也省去祖先入塔及法會可觀的支出，還能讓先人以自然的方式回歸大地，是一個不錯的選擇。

陳小姐表示，家族墓地散布新北市各地，每年清明掃墓都要舟車勞頓，且一定年限到期，就必須起掘安座塔位，但現在家庭人口簡單，為了減輕後代負擔，她上網搜尋環保葬的方式，也希望幫祖先們選擇一處優美的環境，一起做伴，最後選定三芝櫻花生命園區植存。

殯葬處長楊薏霖表示，隨著殯葬風氣改變，不立碑、不造墳的樹葬、 花葬、海葬等「環保葬」，過程中雖少了宗教色彩及繁文縟節，卻不失莊嚴尊重，從推動環保葬至今，累計已服務超過6000人次。

楊薏霖說明植存過程，沒有儀式，只有靜默追思，由家屬將骨灰倒入植存區，接著灑入花瓣、覆土，服務人員會完成後續覆土與植披動作，最後由家屬行禮表達對亡者的追思與懷念。

目前新北市花樹葬、植存地點包括金山環保生命園區、新店四十份公墓與三芝櫻花生命園區，其中，聖嚴法師、前副總統李元簇、作家曹又方等都指名金山環保生命園區為長眠地點；此外，海葬也從一年1場增加到5場，讓先行者可以完成徜徉遼闊大海的遺願 。