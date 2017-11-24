中和違建害9死 柯：北市頂樓加蓋一定拆

台北市長柯文哲說，台北市是頂樓加蓋一定拆，近期將召集消防局、警察局和建管處再做通盤檢討。（記者黃耀徵攝）

2017-11-24 11:43

〔記者黃建豪／台北報導〕新北市中和區違建公寓大火造成9死事故，讓違建問題再次受到關注。台北市長柯文哲今天上午被問及此事，強調台北市是頂樓加蓋一定拆，近期將召集消防局、警察局和建管處再做通盤檢討，看台北市有沒有新的政策要推出。

柯文哲表示，就中和區公寓火災，北市府上午有開會討論，但他不贊成只針對個案，還是要做通案處理，目前台北市是頂樓加蓋一定拆，台北市違建上再蓋違建，那結構都有問題一定拆，雖然違建在84年有大赦條款，排拆違建有順序，但如果沒有加裝住警器、火災警報器的就優先拆，所以整個做法就是，即使是違建也要安全。

另就行政院昨通過都市更新條例修正草案，就都更釘子戶，地方政府須在60天內協調拆除。柯也說，其實台北市早就有這條，如果認定是釘子戶的話，會私下協調、公開協調各2次最後再做決定，當然會保證每個人的居住權益，但不會因為一個人卡住全部。

至於釘子戶造成都更牛步問題。柯說，效率跟程序正義當中還是要取得平衡，但老實講，恐怕還是有地方政府不太願意做壞人，但台北市政府會處理。

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