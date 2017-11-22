鰻苗擬開放全年可出口 農委會：坦然面對走私

每年11月至隔年2月是國內鰻苗捕撈季，這4個月禁止鰻苗出口。現在傳出將開放這段時間也能出口，有業者擔心恐使台灣鰻魚業者喪失價格競爭力。圖為鰻苗。（資料照，記者陳燦坤攝）

2017-11-22 21:38

〔記者吳欣恬／台北報導〕每年11月至隔年2月是國內鰻苗捕撈季，這4個月禁止鰻苗出口。現在傳出將開放這段時間也能出口，有業者擔心恐使台灣鰻魚業者喪失價格競爭力，農委會今天更遭立委批是「抱日本大腿」。對此，農委會主林聰賢指，是為了要坦然面對長期以來鰻苗走私的非法行為。

國民黨立委張麗善指出，近期接獲國內鰻苗業者陳情，全球環保組織想向瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES提案，把日本鰻魚列入附錄2物種，因此日本以資源控管透明化為由，要求台灣全年開放鰻苗出口。

張麗善指出，今年8、9月漁業署已陸續召開4次討論台日鰻苗貿易的會議，本月23日將再召開「研討鰻苗出口管制會議」。她表示，近期收到養鰻業者陳情，指養殖戶的聯合社、出口的鰻蝦輸出公會多次開會決議鰻苗「不開放出口」，認為開放後對台灣業者一點好處都沒有。業者更不排除上街頭抗爭。

業者陳情指出，台灣養殖鰻魚有8成都外銷至日本，假如鰻苗能出口，日本滿足了鰻苗需求後，就無須仰賴台灣的鰻魚。再加上開放後日本也能拿到便宜的苗，台灣低成本養殖優勢不再，將難以競爭，形同殺雞取卵。

根據漁業署資料，去年國內鰻苗捕撈量2250萬尾，鰻魚產量4594公噸，以4尾1公斤的尺寸和6尾1公斤的尺寸，換算約1837萬尾至2756萬尾，差距不大。但漁業署官員指出，每年有「很大量」的鰻苗自台灣走私出口，這些數量不會上報捕撈量，漁業署一直想要查，但很難查，成效不大。

日本在每年的「土用丑日」（約國曆7月19日至8月7日）有食用鰻魚的習慣，因此會希望較早放養鰻魚以便收成趕上需求，但鰻苗到日本的時間較晚，約晚台灣1個月，因此這段時間對台灣鰻苗有大量需求。

官員指出，台灣鰻魚養殖產業日漸萎縮，全球市佔率從20%、30%減至現在現在僅3%至5%。早已不敵中國。2007年起規定鰻苗捕撈季禁止出口，是因為和日本產業競爭，所以互相管制，但現在這項原因已經不符現實了。

農委會主委林聰賢表示，國內這幾年有透過第3方走私鰻苗，甚至還有透過香港走私到日本的情況，過去對此一直都是消極作為，現在要坦然面對，因此才開始討論是否開放鰻苗銷日，是希望透過制度化的交流，把管制做好。

漁業署署長陳添壽也強調，如果要開放，一定是台日雙方都開放，對內也要取得業界共識，「日本沒有要求我們要怎麼做」。陳添壽指，開放出口後走私一定會減少，「如果開放了何必要走私？」