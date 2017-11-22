新竹市街舞青少年挺進青年奧運林智堅加油打氣

挺進青年奧運街舞！新竹市長林智堅鼓勵光復中學街舞選手，期許用街舞讓世界看見台灣。（記者洪美秀攝）

2017-11-22 21:46

［記者洪美秀／新竹報導］明年夏季青年奧運首度納入街舞項目，而青奧資格賽12月2日登場，將有台灣、日本、韓國等20國、150名舞者角逐青奧門票，新竹市光復中學張晨凱入選台灣代表隊，將與各國好手同場競技尬舞，爭取｢跳進阿根廷」，新竹市長林智堅今天到街舞教室為選手加油打氣，鼓勵學生用跳舞讓台灣被看見。

林智堅說，新竹市光復中學張晨凱擁有好舞藝，已入選亞洲賽資格賽選手，另名學生楊至詮更是2020東京奧運培訓選手，這幾年市府推廣街舞活動，不管是新竹生活節或竹塹國樂節都提供表演舞台給熱愛街舞的青年表演，包括新竹之心地下通道也成為年輕人跳街舞的練習場地。

其中台灣代表隊選手張晨凱是原住民，就讀南華國中時就展現跳舞天分，進到光復高中街舞社後每天練舞超過5小時，還進行排體能與重訓，把握休息時間思考新舞步，為爭取青奧資格，他與朋友從6月就加強訓練，8月順利入選代表隊，能在舞台上展現自我，很有成就感。

同樣光復中學街舞社台柱楊至銓則是2020東京奧運培訓選手，他與張晨凱一起征戰大小街舞競賽，屢獲佳績，今年已拿下5項冠軍2項亞軍，已成為街舞社金字招牌，吸引更多有興趣的人投入街舞運動。

台灣青奧街舞教練古慶瑀說，張晨凱具靈敏的音樂性，對節拍的掌握得心應手，楊至銓則是有高爆發力，兩位孩子都相當投入練習，他也逐一介紹街舞培訓的學生，一起為學生加油打氣。

市府教育處指出，明年夏季青奧街舞比賽以「霹靂舞」為競賽項目，針對技巧性、原創性、音樂性進行評比，12月2日將進行「亞洲/大洋洲資格賽」，有150名各國選手角逐競賽，各國最多可有3男、2女打進下階段的東京資格賽，東京資格賽出線的頂尖選手將獲得青奧門票，期許台灣代表隊用跳舞跳進阿根廷。