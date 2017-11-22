離岸風機影響白海豚生存 環團籲：綠電不要變血色電力

2017-11-22 11:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕位於彰化外海、緊鄰白海豚棲息地，台電的「離岸風力發電第二期計畫」環境影響說明書今進行環評專案小組第二次審查，同時間環團也在凱道舉辦記者會，以血染白海豚為主題，批評政府一心發展離岸風電，對白海豚生存有很大威脅，環評審查根本只是「橡皮圖章」。

台灣特有亞種－台灣白海豚已瀕臨絕種，但今年發生2起白海豚擱淺事件，且平均每年就有1隻死亡，而台灣目前積極發展離岸風電，也讓環團憂心，緊接而來大規模離岸風機的架設，包括棲地干擾、水下噪音等問題，會造成白海豚生存更加緊迫，因此選擇在總統府前擺出白海豚娃娃，並以紅墨水滴在娃娃身上，象徵綠電成為一種血色電力。

台灣蠻野心足生態協會理事長文魯彬感嘆，過去10幾年來都一直在倡議必須保護瀕臨滅絕的白海豚，但遲遲未見實質作為，而離岸風電計畫越來越多，在開發前也沒有考慮白海豚生存問題，從政府到企業似乎沒人關心這個問題。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英認為，風機開發將影響魚場，插滿風機的海岸會讓魚無處可住，進一步導致白海豚的食物消失，加速白海豚滅絕。她更指，包括台電跟福海的離岸風機示範場都在白海豚重要棲地內，此外更有部分開發案緊貼白海豚重要棲地廊道，這些全都違反離岸風電政策環評中「先遠岸後近岸」的結論，這非真正的綠電，而是血色電力。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨也說，針對離岸風電開發，政府應該投入完整的保育措施，創造綠能、保育、漁民三者皆贏，才會受到國際肯定。反之，如果因為離岸風機開發造成白海豚滅絕，將會是史上首起再生能源讓物種滅絕的惡例。

保護白海豚的倡議也受到國際NGO的矚目，「國際自然保護聯盟（IUCN）」的「鯨豚小組」主席在今年10月召開的「第22屆海洋哺乳動物學雙年會」中也特別指出「台灣白海豚需要世界的關注」，並獲得多達122位國際學者連署的聲明。聲明中指出，台灣白海豚族群數量極度瀕危，環評會議以「暫時聽力受損」的噪音值作為評估標準是不夠；離岸風電應考慮浮動式風力發電技術；離岸風電不只是工程對棲地的影響，也可能改變漁民的漁業行為，增加白海豚誤捕的危機。