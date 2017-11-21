郵輪市場興起 航港局：鬆綁法規+開課找人才

2017-11-21 17:20

〔記者陳宜加／台北報導〕國內郵輪市場逐漸興起，國際各大郵輪相繼以台灣為母港布局，今年截至十月，國內外旅客總數已超過一二四萬人次，創歷年新高。交通部航港局與台灣港務公司更攜手首開先例，鬆綁法規限制、開辦服務人員課程，盼網羅更多人才。

台灣港務公司指出，國際各大郵輪相繼在台灣布局固定郵輪航線，帶動國內郵輪旅遊風氣，以基隆港為例，今年截至十月，旅客數突破七十二萬人次，較去年同期成長二十一％，預估全年八十三萬，今年獲選為亞洲最佳郵輪母港，全國旅客則突破一二四萬人次。

港務公司指出，今年有七艘首航郵輪，分別為歐洲二號、愛達貝拉輪、歌詩達新浪漫號、歌詩達幸運號、南冠號、盛世公主號與皇家加勒比郵輪今年新建成十六點七萬噸海洋讚禮號（OVATION OF THE SEAS）。

鑒於我國郵輪就業與教育資源尚未普及，港務公司與航港局攜手，從「鬆綁法規限制」與「開辦郵輪服務人員課程」兩大方向著手，吸引更多人才上船工作。

鬆綁法規部分，航港局修正「船員服務規則」，未來海洋觀光、餐飲相關科系學生，完成基本安全訓練即可取得船員服務手冊，包括演藝人員、餐飲、接待、客房、娛樂設施等工作人員，不必再參與船員測驗。

航港局表示，相關科系也可將訓練融入課程，完成在校取證並在船上短期實習，業者也能進入校園選才。為此，港務公司首開國內先例，十二月開辦「國際郵輪服務人員課程」，開放報名僅一週，已即將額滿。

港務公司海運發展學院指出，課程將邀集郵輪產官學界人士授課，藉由郵輪基礎理論講述，結合實務經驗傳授、實際登輪參訪，郵輪服務人員也將現身說法。

學院執行長王國瑛表示，目前我國在郵輪工作的人數僅區區個位數，餐飲類平均月薪七百元美金、服務類則為九百美金，課程結訓後將建置人才庫，提供國際郵輪公司工作媒合機會，也將持續開辦新梯次課程。