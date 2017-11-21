小心！兒童高腳椅 18％塑化劑超量

2017-11-21 17:16

〔記者陳宜加／台北報導〕為便於照護兒童，多數家庭或餐廳選購兒童高腳椅產品，但消基會與標準檢驗局合作，隨機抽查22件樣品，結果發現有4件品質項目不符國家標準，高達18％配件有塑化劑超量疑慮；標示項目則有11件不合格，比例高達5成。

消基會指出，市售「MATSUCO HC270兒童兩用餐椅」、「名研兒童用高腳椅A型」、「潮傢俬Fidel菲德爾曲木兒童餐椅」、「EMC PX-6668兒童多用餐椅」等4家業者，超過國家標準0.1％限量值規定；而「潮傢俬Fidel菲德爾曲木兒童餐椅」重金屬砷含量也超量。

消基會董事長游開雄表示，塑化劑屬於環境荷爾蒙，恐干擾正常內分泌系統的平衡與功能，長期可能引起男童雌性化、女童性早熟、增加女性罹患乳癌機率。

他也說，接觸過量重金屬恐有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等中毒現象，伴有肝、脾、腎功能損害、血壓下降、循環系統衰竭，甚至中樞神經系統麻痺或昏迷，因此兒童用品中塑化劑與重金屬含量是查核重點項目。

而構造檢測部分，「潮傢俬Fidel菲德爾曲木兒童餐椅」、「EMC PX-6668兒童多用餐椅」也不合格，有讓小軀幹探測器通過的開口、高腳椅餐盤移動組件未鎖定；「EMC PX-6668兒童多用餐椅」穩定性檢測也未能過關。在標示查核部分，則有11件樣品不符合規定。

標檢局表示，兒童用高腳椅為公告強制檢驗商品，業者應完成檢驗程序，才可出廠或輸入，每年並訂有檢查計畫把關，將依商品檢驗法通知業者限期回收或限期改正，屆期未改正者可處以十萬至一百萬元罰鍰。

根據調查，「潮傢俬Fidel菲德爾曲木兒童餐椅」、「EMC PX-6668兒童多用餐椅」目前已經沒有販售。MATSUCO吳姓業者表示，該款高腳椅為五年前販售商品，當時取得政府合格認證，可能因時間久遠，產生化學變化，經標檢局覆驗，塑化劑已符合法令規範。