黑手工人黃永豐變生態志工 首辦攝影展盼啟發生態保育

黑手工人黃永豐變生態志工，將首辦濕地尚美攝影展。（記者楊金城攝）

2017-11-20 19:56

〔記者楊金城／台南報導〕64歲的黃永豐，從黑手工人變成生態志工的攝影家，30年志工生涯將興趣變成志趣，25日將在七股黑面琵鷺展示館舉辦個人首次攝影展「濕地尚美」，分享他最愛的鳥類生態之美，盼啟發一起守護這塊土地生態保育。

黃永豐曾是成衣廠維修裁縫機（俗稱針車）的黑手工人，後來自己開店，30年前加入身障團體的志工，對志工有興趣，樂在助人，16年前乾脆轉換人生跑道，擔任專業生態志工、導覽員，從事台南濱海候鳥生態調查、鯨豚搶救至今，從此愛上鳥類生態攝影，現在並是台南市生態保育學會的副總幹事。

黃永豐原對攝影是門外漢，但他說：「有興趣就不怕難」，透過自學、請益，成了生態攝影家。

記憶中，黃永豐曾為了拍攝罕見候鳥，躲在偽裝帳篷3天，拍鳥也要忍受高溫或天寒地凍，如此準備，要拍鳥拍到好照片，很多時候還是要靠運氣，有次他在雲林外海搭膠筏調查中華白海豚棲地，頂著十級風出海，巨浪滔天，可說是撿了一條命回來。

但生態攝影最大樂趣與成就感，就是拍到罕見過境鳥像是中了大獎般，大紅鶴丶灰領辮足鷸丶長嘴半鷸鷸丶半蹼鷸，全球僅千隻的諾氏鷸丶丹氏濱鷸都被他收錄在相機中。

這次舉辦個人首次「濕地尚美」生態攝影展，黃永豐喜孜孜的精挑約100種候鳥的150張生態攝影作品來展出，盼濕地生態、候鳥生態之美啟發大家對保護生態的關心。