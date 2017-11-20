蘇花改明年春節通車 傅崐萁：執政黨會被罵翻

2017-11-20 14:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台9線蘇花公路山區路段改善計畫（宜蘭蘇澳至花蓮大清水），預計107年農曆春節前後通車，花縣議員葉鯤璟今質詢批評，國道5號到蘇澳還有雙向2車道，進到蘇花改只剩雙向單線道，未來蘇花改通車將可以預期交通大癱瘓，要求縣府跟中央反應。

花蓮縣長傅崐萁答詢時強調，「中央不能再忽視必須面對的問題」，還「預言」：明年蘇花改通車，將導致東部交通最大的黑暗期開始，成為「執政黨最大夢魘」，會被民眾罵翻。

花蓮縣議會今天進行第18屆第6次定期大會總質詢，縣議員葉鯤璟說，蘇花改明年農曆春節通車，美其名「縮短花東交通距離」，卻使人擔憂，他先前與議會專案小組到秀林鄉和平村勘查，看到蘇花改工程路段僅有雙向單線道，未來國道5號車流進入蘇花改後，整個交通堵塞可以預期。

葉鯤璟批，蘇花公路在宜蘭蘇澳還有雙向雙線，到花蓮變成雙向單線，對東部很不公平，要求縣府跟中央反應，針對未來蘇花改造成的交通瓶頸怎麼突破？應建議蘇花改採用雙向雙線規劃。

傅崐萁答詢表示，蘇花一直是東部人的痛，國五是雙向四線道，明年蘇花改通車後，會有更多車子往花蓮進來，但雙向單線道的規劃，勢必造成交通衝擊；前一任宜蘭縣代理縣長吳澤成也一直強調，蘇花改107年通車將是「可怕大塞車的開始」，車子會回堵羅東甚至宜蘭。

傅崐萁說，蘇花改東澳到南澳有五個路段，在蘇花改善計畫沒有做，他多次詢問政院有無二期延續計畫？但中央都在打迷糊帳，傅崐萁自嘲「縣長實在沒有那麼大」，他一再反應，中央仍相應不理、置若罔聞，他認為中央應正視東部交通的問題。