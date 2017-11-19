今日空品優於南北 台中市府：持續推動空汙管制

2017-11-19 16:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕根據環保署監測顯示，在縣市空品色塊中，台中市從昨晚開始就呈現代表良好的深藍色，今天上午更是全台深藍色面積最大的地區，空品表現優於北部、南部。中市府表示，空汙防制是長久進行的工作，將持續推動86項管制措施，讓台中空品愈來愈好。

中興大學工學院副院長莊秉潔昨晚也在臉書分析認為，台中去年至今已有超過百個鍋爐申請改天然氣，至少35家完成改用燃氣鍋爐，其中包括過去20大汙染源，如豐興鋼鐵、烏日啤酒廠等。因此，即使在高汙染的冬季，只要台中電廠及中龍鋼鐵的煙流不要吹入台中盆地，台中市區的空氣就有機會與台北、苗栗相當。

環保局指出，市府持續推動86項空汙減量措施，並制定生煤管制條例督促中火逐年減碳、減排，降低對空品的影響。各項措施中，全國首創補助汰換燃油鍋爐為燃氣鍋爐，今年截至10月底已有122家業者申請補助，其中40家完成改用燃氣鍋爐，減少PM2.5排放達6.66公噸、粒狀汙染物11.87公噸、硫氧化物109.34公噸、氮氧化物61.42公噸，展現初步成效。

台中PM2.5年均濃度也逐年下降，從103年的27微克/每立方米，降至去年的22.8微克/每立方米，今年10月底更降為20.4微克/每立方米；另外，台中市持續以原紫爆標準「大於71微克/每立方米」計算紫爆天數，也是呈現逐年下降趨勢。

環保局強調，空氣品質的改善必須透過大家共同努力，目前台中已展現初步成效，距離PM2.5國家空氣品質標準15微克/立方米愈來愈近。市府已提出綠色交通計畫，中央地方共同投入7.5億，推動電動公車、電動機車、轉乘優惠及智慧交通，呼籲市民出外多搭乘大眾運輸工具，一起加入抗空汙運動行列。