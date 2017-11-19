西子灣隧道前大排長龍 只為探訪「隧道中的隧道」

大人小孩對國小空間很有興趣（記者王榮祥攝）

2017-11-19 11:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕西子灣隧道前今天上午出現綿延數百公尺的排隊人潮，純粹為了探究隧道裡面的隧道（防空洞），主辦單位估算昨天超過8千人次參觀，加上今天中午前、累計進場民眾破萬。

昨天到今天中午，累計超過萬人探訪隧道裡的隧道（記者王榮祥攝）

今日隧道開放到傍晚5點（16：50最後進場），有興趣民眾可把握。

高市都發局與中山大學合作，在首度開放的隧道內防空洞策劃西灣學堂裝置藝術展（記者王榮祥攝）

高市都市發展局說明，這處防空隧道曾是二戰時期作戰指揮所，多年來隱身中山大學西子灣隧道內，在高市府、中山大學、航港局合作下，透過興濱計畫重啟活化，本週末（11月18、19兩日）褪下神秘面紗，運用港灣今昔照片文物及「西灣學堂」裝置藝術，幻化為時光隧道，開放參觀。

西子灣隧道前出現數百公尺排隊人潮（記者王榮祥攝）

都發局指出，這條神秘、曲折蜿延於壽山內部的西子灣防空隧道長約400公尺，可連通登山街60巷古道及西子灣海水浴場，因地處隱密，二戰期間除了是作戰指揮中心，還可容納2150人成為防空避難所，戰後作為港警辦公室，2016年7月港警撤出後，交由交通部航港局管理，平時不對外開放。

西灣學堂設計從幼稚園到大學的情境空間，孩童在幼稚園區開心玩耍（記者王榮祥攝）

西灣學堂由中山大學人文創新與社會實踐研究中心、教育部邊緣社區認同再造計畫承辦，將50公尺首度開放的隧道空間，設計成幼稚園、國小、國中、高中、大學等主題情境，並安排音樂演出。

西灣學堂展示舊照片（記者王榮祥攝）

因為具有神秘感，加上假日哈瑪星人潮多、及天氣涼快等諸多因素，昨天與今天，西灣隧道前吸引民眾大排長龍，只為一睹這條從未開放、隧道裡的隧道，雖然首期只開放短短50公尺，民眾多覺得很新鮮，對還沒開放的400公尺也更加好奇。

中山大學計畫執行吳涵瑜表示，因民眾反應超乎預期，策展團隊正積極研擬下一期展覽內容，希望明年一月底前可推出﹔策展團隊也很感謝中山大學與高市府的支持，對於民眾熱絡回應相當雀躍。